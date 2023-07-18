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Son Dakika: Süper Lig'de sezon fikstürü belli oldu

Spor Haberleri

Son dakika: Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun fikstürü çekildi. İlk haftada Beşiktaş ve Galatasaray deplasmanda, Fenerbahçe ise sahasında mücadele edecek.

Futbolseverlerin merakla beklediği Trendyol Süper Lig'de fikstür çekimi yapıldı. 11 Ağustos'ta başlayacak olan lig, 19 Mayıs'ta bitecek. Sezonun ilk yarısı 25 Aralık'ta biterken, ikinci yarı 5 Ocak'ta başlayacak.

İSTANBUL TAKIMLARI,SAHASINDA EN FAZLA 5 MAÇ ÜST ÜSTE OYNAYABİLECEK

Trendyol Süper Lig'de yeni sezonunda ligin büyük bir çoğunluğunu oluşturan İstanbul takımları en fazla 5 maç üst üste sahalarında mücadele edebilecek. Bu sezon hiçbir takım 2 hafta üst üste kendi sahasında oynamayacak.

MAÇLAR HAFTA İÇİ DE OYNAYACAK

Bu sezon da sıkışık takvim sebebiyle ligin 17 ve 22. Hafta müsabakaları hafta içi oynanacak. Buna ek olarak 31 Mart 2024'te yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri nedeniyle aynı tarihte oynanması gereken 31. Hafta müsabakaları da 2, 3, 4 Nisan tarihlerinde hafta içi oynanacak.

Süper Lig'de ilk hafta;

  • Kayserispor-Galatasaray
  • Pendikspor-Hatayspor
  • Kasımpaşa-Ankaragücü
  • Alanyaspor-Başakşehir
  • Adana Demirspor-Rizespor
  • Karagümrük-Beşiktaş
  • Trabzonspor-Antalyaspor
  • Fenerbahçe-Gaziantep FK
  • Sivasspor-Samsunspor
  • Konyaspor-İstanbulspor

Tüm haftalar;

Son Dakika: Süper Lig'de sezon fikstürü belli oldu

Son Dakika: Süper Lig'de sezon fikstürü belli oldu

Son Dakika: Süper Lig'de sezon fikstürü belli oldu

Son Dakika: Süper Lig'de sezon fikstürü belli oldu

Son Dakika: Süper Lig'de sezon fikstürü belli oldu

Son Dakika: Süper Lig'de sezon fikstürü belli oldu

Son Dakika: Süper Lig'de sezon fikstürü belli oldu

Son Dakika: Süper Lig'de sezon fikstürü belli oldu

Son Dakika: Süper Lig'de sezon fikstürü belli oldu

Son Dakika: Süper Lig'de sezon fikstürü belli oldu

Son Dakika: Süper Lig'de sezon fikstürü belli oldu

Son Dakika: Süper Lig'de sezon fikstürü belli oldu

Son Dakika: Süper Lig'de sezon fikstürü belli oldu

Son Dakika: Süper Lig'de sezon fikstürü belli oldu

Son Dakika: Süper Lig'de sezon fikstürü belli oldu

Son Dakika: Süper Lig'de sezon fikstürü belli oldu

Son Dakika: Süper Lig'de sezon fikstürü belli oldu

Son Dakika: Süper Lig'de sezon fikstürü belli oldu

Son Dakika: Süper Lig'de sezon fikstürü belli oldu

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Spor Haberler Son Dakika

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