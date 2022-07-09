Son dakika spor: Okan Buruk: Transfer devam edecek

"Oyuncularımızın mental, fiziksel ve taktiksel gelişimlerini tamamlayacağız"

"Sergio Oliveira lider yapıda bir oyuncu"

Serhan TÜRK / GRAZ( Avusturya ), - Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Kadromuzu güçlendirdiğimiz oyuncularla en iyisini yapmaya çalışacağız. Transfer devam edecek. İnşallah en kısa sürede eksiklerimizi tamamlarız" dedi.

İyi bir takım olmaya çalıştıklarını kaydeden Okan Buruk, "Kadromuzu güçlendirdiğimiz oyuncularla en iyisini yapmaya çalışacağız. Transfer devam edecek. İnşallah en kısa sürede eksiklerimizi tamamlarız. Kısa zamanda bu takım ruhunu ortaya koymayı umuyorum. İnşallah bunu da sağlayacağız" ifadelerini kullandı.