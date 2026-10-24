Servet Çetin, Fenerbahçe derbiyi kaybederse İsmail Kartal'la yollar ayrılabilir dedi

Futbolculuk kariyerinde hem Fenerbahçe hem de Galatasaray forması giyen Teknik Direktör Servet Çetin, derbiyi kaybeden tarafın Fenerbahçe olması durumunda sarı-lacivertlilerin bu sonuçtan daha fazla etkileneceğini belirtti. Çetin ayrıca sarı-kırmızılı takımın galip gelmesi halinde Fenerbahçe'de Teknik Direktör İsmail Kartal ile yolların ayrılabilme ihtimaline de değindi.

Kariyerinde hem Fenerbahçe hem de Galatasaray oynayan Teknik Direktör Servet Çetin, Trendyol Süper Lig'de pazartesi günü oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisini İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine değerlendirdi. İlk olarak nasıl bir derbi beklediğine dair görüşlerini aktaran Çetin, "İki takım adına artık eski derbi havalarının ve eski keyfin kalmadığını net bir şekilde söyleyebilirim. Bence iki takım da tam anlamıyla bir ritim yakalayamamış durumda. Sezon boyunca iyi futbol oynuyorlar, çok kötü futbol oynuyorlar; kazanıyorlar, kaybediyorlar ve berabere kalıyorlar. O yüzden iki takımın da tam bir ritim yakaladığını söylemek güç. Tabii ki Avrupa maçları da oynuyorlar. Çok üst üste maçlar oynamalarından ötürü bence iki takımın da kadro genişliği çok fazla değil. İki takım için de ülkemize göre iyi ama Avrupa şartlarında mücadele edecek şekilde çok müthiş kadrolarımız olduğunu söyleyemem" diye konuştu.

"Galatasaray'ın yaptığı en büyük işlerden biri kötü oynadığında skor alabilmesi"

Galatasaray'ın kötü oynadığında da kazanmayı bilen bir takım olduğunu ve Fenerbahçe'ye göre bu konuda daha avantajlı olduklarını söyleyen Servet Çetin, "Galatasaray özellikle son oynamış olduğu lig maçında çok iyi bir performans göstermedi. Hatta Gençlerbirliği çok pozisyon buldu, berabere bitebilirdi veya kazanabilirdi. Fakat Galatasaray'ın yaptığı en büyük işlerden biri, kötü oynadığı zaman bile skor alabilmesidir. Fenerbahçe bunu yapamıyor. Bu, Galatasaray'ın en büyük avantajlarından biri. Sonuç olarak son Avrupa maçında deplasmanda galip geldi. Çok moralli bir derbiye çıkacaklar, moralleri çok yüksek. Alacakları bir galibiyet ligde de Fenerbahçe ile aradaki puan farkını ne olursa olsun biraz açacak. Bu maç onlar için çok önemli" ifadelerini kullandı.

"Olası bir olumsuz neticede İsmail Kartal ile yollar ayrılabilir"

Fenerbahçe tarafında derbinin Teknik Direktör İsmail Kartal için dönüm noktası olduğunu ifade eden 45 yaşındaki teknik adam, "Fenerbahçe'ye baktığımızda, onlar da çok moralli gireceklerdi ama 2-0'lık skoru koruyamadılar. Bence İsmail Hoca için dönüm noktası bir maç olacak. Çünkü olası bir olumsuz neticede yollar ayrılabilir diye düşünüyorum; bu benim düşüncem sadece. İşin açıkçası Fenerbahçe en kötü olduğu dönemlerde bile Galatasaray'ı deplasmanda yenmeyi bir şekilde başarıyor. 10 kişi kaldığı zaman bile deplasmanda kazanmasını bildi. Onlar adına da bu artı bir avantaj" açıklamasında bulundu.

"Stres yükü Fenerbahçe'de olacak"

Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye göre daha alışılmış düzeni olduğunu ve stres yükünün Fenerbahçe'de olduğunu belirten Çetin, "Geçmiş son derbi maçlarına baktığımızda özellikle Kadıköy'de oynanan maçlara baktığımızda başta Fenerbahçe olmak üzere iki takım da daha kontrollü oyunu tercih etmişti. Böyle bir maç olursa çok keyifli olacağını düşünmüyorum. Ama Galatasaray'ın alışılmış bir düzeni var. Ön alan baskısını net her takıma karşı yapabiliyor. Bunu Barcelona'ya karşı bile denedi. O yüzden Galatasaray'ın oyunundan taviz vereceğini düşünmüyorum. Burada eğer daha takım halinde savunma yapacak takım Fenerbahçe olur diye düşünüyorum. Fenerbahçe bulunduğu konum itibarıyla maçın önemi itibarıyla orta sahasını özellikle daha mücadeleci oyunculardan kurabilir. Çünkü zaten ön alanda belli başlı oyuncular var, onları zaten oynatmak zorunda kalacak. Galatasaray ön hat olarak daha alternatifli bir kadroya sahip. En azından skora etki edecek, kim oynarsa oynasın etkili olacak oyunculara sahip. Fenerbahçe o anlamda Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Vedat Muriqi ve Mason Greenwood'u sayabiliyoruz. Özellikle Fenerbahçe maça daha iyi hazırlanacaktır. Çünkü Galatasaray biraz daha rahat bu konumda, maça daha rahat çıkacağını düşünüyorum. Ama stres yükü Fenerbahçe'de olacak. Bu stres yükü takımlara bazen olumlu da yansıyabiliyor. Ama işin açıkçası ön hatları değerlendirecek olursak, ben Galatasaray'ın ön hattını daha çok beğeniyorum ve daha çok etkili olduğunu düşünüyorum, özellikle Osimhen oynarsa" şeklinde konuştu.

"Fenerbahçe orta sahasında kreatif oyuncu eksik"

Derbide orta sahaların önemine ve Fenerbahçe orta sahasındaki kreatif oyuncu eksikliğine değinen Servet Çetin, "Sadece bu maçlar için değil, genel olarak bakacak olursak futbolda en önemli bölgelerden biri orta saha. Çünkü orta sahanız iyiyse, orta sahanız bir şeyler yapabiliyorsa, kreatif oyunculara sahipseniz, iyi savunma yapıyorsanız bir şekilde maçı çevirebiliyorsunuz. Mesela Fenerbahçe'de kreatif oyuncu eksikliği olduğu için Fenerbahçe oyunu bir türlü rakibin sahasına yıkamıyor, topa sürekli hakim olamıyor. O yüzden bu orta sahada özellikle aralarda top alıp, sırtı dönük top alıp kaptırmayan, asist yapan, ara pası atan oyunculara da ihtiyaç var. Bence Fenerbahçe'de bu eksik. O yüzden de genel olarak işte Oğuz'un, Kerem'in, Lukaku'nun, Vedat'ın ileride bireysel olarak çabalarıyla bir şekilde golleri bulmaya çalışıyorlar. Takım halinde işin açıkçası ön hatta yüklenip baskıyı yapamıyorlar. En büyük eksikliklerinden biri bu ama derbi maçını bu dediğim gibi orta sahası iyi mücadele eden Fenerbahçe bunu yapacaktır. Çünkü kadro yapısı da oraya uygun. Belki bu maç için etkili olabilir ama genel olarak baktığımızda her maçta böyle gitmesi çok mümkün değil" dedi.

"Fenerbahçe daha gergin ama bu gerginlik bazen olumlu dönebiliyor"

Fenerbahçe'nin bulunduğu konum ve geçirdiği süreçten dolayı daha gergin olduğunu ama bunun pozitif dönüşünün de olabileceğini söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, "Fenerbahçe'nin maçı daha çok istemesi, maça daha hırsla hazırlanmasını bekliyorum. Zaten derbinin, atmosferin gerginliği olacaktır ama Galatasaray daha rahat bu maçları oynadığı için Fenerbahçe daha gergin. Ama bu gerginlik, bu fazla konsantre bazen takımlara olumlu da dönebiliyor. O yüzden Fenerbahçe adına bu iyi konsantre, iyi mücadele skor anlamında olumlu bir şekilde dönebilir. Bazen bu kaos ortamları, bu sıkıntılı dönemlerden çıkış maçları olabiliyor. Galatasaray'ın da denk gelmesi Fenerbahçe adına önemli. Olası bir galibiyette hem takım hem kulüp kenetlenecektir. Belki bu motivasyonla kalan süreçte daha da iyi gidebilirler. İnanın belki kaybetse de Galatasaray her zaman biraz daha rahat, biraz daha öz güvenli maçlara çıkıyor. Bu tabii ki son yılların vermiş olduğu başarılardan kaynaklı. 4 senedir üst üste şampiyonluk bundan kaynaklı" ifadelerini kullandı.

"Galatasaray daha kreatif oyunculara sahip"

Derbide ilk golü hangi takım atarsa karşı taraf için nasıl bir senaryo ortaya çıkabileceğini değerlendiren Servet Çetin şunları söyledi:

"İlk golü Fenerbahçe atarsa, Fenerbahçe adına çok farklı şeyler olabilir. Şu açıdan söylüyorum; zaten biraz daha savunması iyi bir takımla çıkacaklarını düşünüyorum. Ola ki golü de buldukları zaman Galatasaray açılacaktır. Galatasaray zaten ön alanda oynamayı seviyor, geniş alanları rakibe bırakabiliyorlar. Eğer geri düşerse Galatasaray biraz daha risk alıp bence Fenerbahçe'nin önündeki çabuk oyuncularına daha da açık alanlar bırakabilir ve bu durumdan Fenerbahçe takımı faydalanabilir. Ama Galatasaray öne geçerse, bu sefer Fenerbahçe açılmak zorunda kalacak golü bulmak için. Kreatiflik olarak Galatasaray takımı daha iyi, daha kreatif oyunculara sahip. Osimhen gibi bir silahları var, Barış Alper, Yunus Akgün ve Sane de var. O yüzden oyuna müdahale etme şansı Galatasaray takımının daha çok. Performans göstermeyen oyuncuları hemen çıkartıp yerine etkili isimleri koyabilirler. O yüzden Fenerbahçe mevcut kadrosuyla bir şekilde bir şeyler yapmak zorunda. Ama bu geniş kadro, oyuncu bolluğu bazen işe yaramıyor. Çünkü bu maç çok önemli Fenerbahçe adına. Tabii ki Galatasaray adına da önemli ama Fenerbahçe açısından çok çok daha önemli olduğunu düşünüyorum, bulundukları durum ve konumdan dolayı."

"Galatasaray'a kaybetmek Fenerbahçe için bir yıkım olabilir"

İki ekibin de derbiyi kaybettikleri senaryoda nasıl bir süreçle karşılaşabileceklerine ilişkin de düşüncelerini aktaran Çetin, "İki takımı karşılaştıracak olursak Fenerbahçe'nin daha çok etkileneceğini düşünüyorum olası bir mağlubiyet ve kötü sonuçta. Çünkü onların gerçekten çok ihtiyacı var. Uzun süredir şampiyon olamıyorlar, ezeli rakiplerine karşı da mağlup olup puan farkı açılırsa Fenerbahçe'nin daha çok etkileneceğini düşünüyorum. İçerisi biraz kaynar diye net söyleyebilirim. Galatasaray kaybettiği zaman biraz problemli olur ama onların daha çabuk atlatıp daha çabuk kendilerine geleceklerini düşünüyorum. Çünkü işin açıkçası Galatasaray kulübü buna alışkın. Hemen telafi edebiliyorlar. O hafta kötü geçiyor ama bir şekilde toparlayıp devam edebiliyorlar. Geçmişte de 4 senelik şampiyonluk sürecinde de bunlar oldu. Kötü sonuç alsalar da her seferinde toparlanıp devam ettiler. Bu rahatlığın en büyük sebeplerinden bir tanesi tabii üst üste şampiyon olmanın verdiği rahatlık. Oyuncu olarak bakıyorum mesela, 'Bu sene de biz olamayız' deyip yollarına devam edebilirler. Ben oyuncu olsam böyle düşünürdüm. Fenerbahçe için ise çok önemli. Şampiyonluğu da geçtim, zaten uzun yıllardır şampiyon olunmamış. Galatasaray'a karşı oynanan maçı kaybetmek onlar için bir yıkım olabilir" şeklinde konuştu.

"Ake topu oyuna sokmaya çalışıyor ama kaçak oynadığını düşünüyorum"

Derbilerde topun oyunda kalma süresinin hep eleştiri konusu olduğunun ve hakemlerin bunda ne kadar etkili olduğunun sorulması üzerine deneyimli teknik adam, "Topun oyunda kalma süresinde Türkiye liginde çok gerilerdeyiz. Topun oyunda kalma süresini arttırmamız gerekiyor. Özellikle büyük takımlarımızda bunları yapmazsa artık Anadolu takımlarını veya alt ligdeki takımları düşünemiyorum. Çünkü bakın Fenerbahçe'den örnek verecek olursak Ederson gibi bir kalecileri var. Ayakları çok iyi ama bakın Fenerbahçe hiç geriden oyun kurma isteği arzusunda değil. Ederson'a oynanan geri paslarda Ederson'a ne stoperler gösteriyor, ne 6 numara gösteriyor, ne 8, ne kenar hiç kimse göstermiyor ve gelen topların hepsini Ederson uzun vurmak zorunda kalıyor. Böyle bir kaleciniz var, ayağı müthiş ama topa hakim olamıyorsun, gelen topların hepsini şişirmek zorunda kalıyorsun. Topun oyunda kalma süreleri, oyuna hakim olmak çok zor bu oyun formatıyla. O yüzden elinizdeki oyuncuların kıymetini bilip ona göre oynamanız gerekiyor. İşin açıkçası ayağı kötü olan kaleciyle bile olsa Fenerbahçe gibi bir takımın özellikle geriden oyun kurma, topa sahip olma özelliklerine sahip olması gerekiyor. Büyük takım olduğu için rakibe baskı kurmak adına topun onlarda olması gerekiyor ama maalesef bunu yapamıyorlar. Bu da tabii ki orta sahadaki kreatif oyuncu eksikliklerinden kaynaklı. Stoperlerden de Ake daha öz güvenli, topu alıp oyuna sokmaya çalışıyor ama kaçak oynadığını düşünüyorum. O yüzden buradan örnek verdim. Topun oyunda kalma sürelerinde hakemler de çok etkili olabiliyor. Hakemlerin oyunun temposunu düşürmemeleri gerekiyor. Bazen çok basit faulleri çalabiliyoruz. Oyunu devam ettirmekte sıkıntı yaşayabiliyoruz. Bu anlamda hakem çok büyük etki ediyor" dedi.

"Osimhen olmadığında Galatasaray sıradan bir takıma dönüşüyor"

Galatasaray'da derbide maça etki etmesini beklediği oyunculara da değinen Servet Çetin, "Ben Galatasaray adına sadece bu maç için değil oynayacakları bütün maçlarda Osimhensiz bir Galatasaray'ın çok iyi bir performans göstereceğini düşünmüyorum. Osimhen bu ligler için biçilmiş kaftan. Rakip savunmayı rahatsız eden, her topu kovalan, inanılmaz etkili bir oyuncu. Bence rakip savunmaların en çekindiği, en rahatsız olduğu oyuncu tipi. O yüzden Galatasaray'a çok büyük bir katkı sağlıyor. O olmadığı zaman da Galatasaray, sıradan bir takıma dönüşüyor. Ben en etkili oyuncunun Osimhen olduğunu düşünüyorum. Osimhen şunu da yapıyor; rakibin boyunu uzatma anlamında da çok etkili oyunculardan biri. O yüzden Galatasaray orta sahası daha geniş alanlarda topla buluşabiliyor. Galatasaray'ın, Barış çok önemli bir oyuncu, Sane ve Yunus gibi de etkili oyuncuları var ama Osimhen olmadığı zaman bunların da biraz etkinlikleri düşüyor. Çünkü Osimhen bunlara geniş alan oluşturuyor. Bu oyuncuların performansına da Osimhen'in sahada bulunması bence olumlu bir şekilde yansıyor" diye konuştu.

"Hücum oyuncuları performans göstermediği sürece Fenerbahçe çok büyük sıkıntılar yaşıyor"

Fenerbahçe adına derbide hangi futbolcuların performansının ön plana çıkabileceğini yorumlayan Çetin, "Fenerbahçe'ye gelecek olursak Lukaku mu oynar, Vedat mı oynar bilmiyorum. Lukaku yavaş yavaş form tutmaya başladı. Lukaku çok iyi bir oyuncu, kuvvetli, sırtı dönük oynayan, top tutan, orta sahaya duvar olabilen, kenardan geldiği zaman etkili olan bir oyuncu. Vuruşları da fena değil ama bence hazır değildi. Yine de hazır değil, yüzde 100'ünde değil ama milli takıma gitti. Son hafta da gol attı, biraz moral de geldi diye düşünüyorum. Hazır olan bir Lukaku da Fenerbahçe adına çok etkili olur. Son dönemlerde en etkili oyunculardan biri, Oğuz. Adam geçen, rakibin üstüne giden, şut atan, asist yapan bir oyuncu. O yüzden Oğuz da bu maçın Greenwood'la beraber Fenerbahçe adına bu ön alandaki önemli oyuncularından. Kerem'i de katabiliriz buraya. Bu oyuncular performans göstermediği sürece Fenerbahçe çok büyük sıkıntılar yaşıyor. Bu oyuncuların yapmış olduğu bireysel özellikli işlerden skorlara ulaşıyorlar. Orta sahadaki kreatif oyuncu eksikliğinden de bu oyunculara çok fazla yük biniyor. Bu oyuncular hep bireysel şekilde topu götürmeye, geniş alanda topu sürmeye, oyuncunun üstüne gitmeye çalışıyor. Bu da belli bir dakikadan sonra oyuncuyu yoruyor. Fenerbahçe uzun süre topa da hakim olamıyor. O yüzden bu oyuncular top rakipte olduğu zaman savunmaya da gelmek zorunda kalıyorlar. Bu sefer enerjileri tükeniyor. Top bunlara geldikleri zaman etkili olma anlamında da sıkıntı yaşıyorlar. O yüzden Fenerbahçe gibi bir takımın biraz topa hakim olması lazım ki bu oyuncular da biraz dinlenip, topu kaptırdıkları zaman anında kapıp tekrar hücum edebilsin ve bu oyuncular da diri kalıp oradaki görevlerini daha etkili yapsın" değerlendirmesinde bulundu.

"Nonda'nın attığı gol bize şampiyonluğu getirmişti"

Kariyerinde her iki takımın da formasıyla ter döken Servet Çetin, unutamadığı bir derbi anısının sorulması üzerine şunu paylaştı:

"Nonda'nın gol attığı derbiyi söyleyebilirim. Biz yeni kurulan bir takımdık. Almanya 3. Ligi'nden gelen genç oyuncular vardı. Ben Anadolu takımından, Sivasspor'dan geldim. Takım bir sürü böyle oyuncuyla yenilendi. Fenerbahçe bize nazaran o sene daha deneyimli, daha isimli oyunculardan kurulu bir takım oluşturmuştu. Ama o sene tabii ki biz kenetlenmiştik ve çok müthiş işler yapmıştık. O sene Nonda'nın atmış olduğu gol bize şampiyonluğa getirmişti. Bu maçı net söyleyebilirim."

"Bazı oyuncular uyuyamıyordu"

Derbilerden önce futbolcuların maça hazırlanma psikolojileriyle alakalı da konuşan 45 yaşındaki teknik direktör, "Bazı oyuncular heyecanlanıyordu, bazı oyuncular uyuyamıyordu. Ben öyle yapıda bir insan olmadığım için bana her zaman sıradan bir maç gibi gelirdi. Derbi ama hiçbir zaman beni strese sokan, uykularımı kaçıran, saha içerisinde beni zora sokan hiçbir ortam olmamıştır. Biliyorsunuz türkülerim vardır. Bu türküler beni zaten rahatlatıyordu. O yüzden derbi maçı da olsa inanın her zaman aynı şekilde çıkıyordum. Aslında bu maçları daha çok seviyordum. Çünkü insanların ilgisi daha çoktu, daha çok insan takip ediyordu ve bu işler oyuncuları biraz daha motive eder. Ben aksine daha da motive oluyordum" ifadelerini kullandı.

"Favori Galatasaray ama içimden beraberlik ya da Fenerbahçe geçiyor"

Son olarak derbide hangi takımı favori olarak gördüğünün ve nasıl bir sonuç beklediğinin sorulması üzerine Servet Çetin, "Aslında favori Galatasaray ama ben Fenerbahçe'nin Galatasaray'a şansının tuttuğu ve onlar için çok önemli bir maç olduğunu düşünüyorum. Kağıt üzerinde bakacak olursak Galatasaray'ın kazanması gerekiyor ama benim içimden sanki beraberlik ya da Fenerbahçe'ye maçın yakın olduğu geçiyor" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı