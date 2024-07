Selma Altay Rodopman: "Ülkemizi temsil etmenin gururunu yaşıyoruz"

Fenerbahçe Spor Kulübü Yelken Şubesi ve Üye İlişkilerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Üyesi Selma Altay Rodopman, Paris Olimpiyat Oyunları hakkında yaptığı açıklamada, "Bu büyük organizasyonda ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek olmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.

Fenerbahçe Spor Kulübü Yelken Şubesi ve Üye İlişkilerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Üyesi Selma Altay Rodopman, Paris 2024'e rekor katılımlarından Fenerbahçeli üyeler için hayata geçen Fenerclusive'e ve birçok konuya dair açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe olarak verilen emeklerin, çalışmaların karşılığını Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda da aldıklarını söyleyen Selma Altay Rodopman, "Olimpiyat heyecanı dünyanın en büyük spor kulübü Fenerbahçemizi ve tüm camiamızı sarmış durumda. Bu büyük organizasyonda ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek olmanın gururunu yaşıyoruz. Paris'te Fenerbahçemizi temsil eden sporcularımızın branşlarına baktığımızda, yelkende 8 sporcunun 7'si, kürekteki tek kota, masa tenisindeki tek kota, boksta 8 sporcunun 4'ü, yüzmede 9 sporcunun 4'ü, atletizmde 16 sporcunun 5'i ve Filenin Sultanları'nın 5 sporcusu Fenerbahçemizden. Fenerbahçe olarak sporun her dalında Türk bayrağını yücelten sporcular yetiştiriyoruz. Bu rakamlar, kulübümüzün her branşta ne denli güçlü ve kapsamlı bir spor ekosistemi kurduğunun bir kanıtı. Bugün 27 sporcumuzun başarılarından söz ediyor olabiliriz, ancak bu başarılar bir günde elde edilmedi; yılların birikmiş emeği ve özverisiyle mümkün kılındı. Hiçbir başarı bir gecede gelmiyor. Fenerbahçe, Dünyanın En Büyük Spor Kulübü. Sporda sürdürülebilir başarı için birçok unsurun bir araya gelmesi olmazsa olmazdır. Bunlardan ilki kulübümüzün maddi ve manevi desteği, ikincisi ise sporcularımızın kulübümüze olan aidiyetiyle birlikte çalışma azimleri. Bir diğeri sponsorlarımız ve sonuncusu ise sporcularımızın ailelerinin bizlere güvenip, her koşulda verdikleri destek. Bunların yanı sıra ise sürdürebilir başarı için uzun vadeli planlı ve programlı bir hedef koymak da oldukça önemli" şeklinde konuştu.

"Sadece futbol değil, birçok branşta da aynı kararlılıkla ilerliyoruz"

Fenerbahçe Spor Kulübü'nü diğer kulüplerden ayıran özelliklerini açıklayan Selma Altay Rodopman, "Başkanımızdan başlayarak tüm Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Şube sorumlularımız, teknik kadrolarımız, sporcularımız ve elbette büyük fedakarlıklarda bulunan sponsorlarımız sayesinde benzersiz bir sinerji yapıyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, her bir bireyin ve kurumun katkılarıyla planlı, uzun vadeli ve sadece bugünü değil, geleceği düşünen bir vizyonla hareket ediyoruz. İşte Fenerbahçe'nin büyüklüğü de burada yatıyor; diğer kulüplerden ayıran en önemli özelliğimiz, tüm bu ekipleri bir arada başarıyla koordine edebilmemizdir. Başta Başkanımızın stratejik liderliği, Yönetim Kurulumuzun ve Şube sorumlularımızın özverili çalışmaları, teknik kadrolarımızın profesyonelliği ve sporcularımızın azmi, başarılarımızın temel taşlarını oluşturuyor. Bu uyumlu ekip çalışması, kulübümüzün her branşta üstün başarılar elde etmesini sağlıyor. Sadece futbol değil, birçok branşta da aynı kararlılıkla ilerliyoruz. Sponsorlarımızın desteği de bu süreçte büyük bir rol oynuyor. Olimpik branşlarımızın 5'ine sponsor olan Tüpraş ve yelken şubemizin 2016'dan itibaren sponsoru olan Doğuş Grubu'nun destekleri çok kıymetli. Tüm sponsorlarımızın bize olan inançları ve destekleriyle başarılarımızın ardındaki güç oluyorlar. Tüm bu çalışmanın sonunda da daha önce belirttiğim rakamlar da bu gerçeği pekiştiriyor. 102 sporcunun 27'si Fenerbahçe Spor Kulübü'nden. 2016'da 16 sporcu, 2021'de 22 sporcu, bugün ise 27 sporcu, bu Türkiye çapında bir rekor. Bizden sonra en fazla sporcu yollayan kulüp sadece 11 sporcu yolluyor. Bu sayılar, Fenerbahçe'nin spora verdiği önemin ve bu alandaki liderliğinin açık bir göstergesidir. Başarılarımızın bu denli önemli olmasının ardındaki güç, işte bu benzersiz koordinasyon ve kararlılıktan kaynaklanıyor. Her bir başarı hikayemiz, takım çalışmasının, adanmışlığın ve geleceğe dönük vizyonumuzun birer yansımasıdır" ifadelerini kullandı.

"Bu başarılar, sadece kulübümüz için değil, Türk sporunun geleceği için de büyük önem taşıyor"

Yelken şubeleri hakkında da konuşan Selma Altay Rodopman, şunları dile getirdi:

"Kulübümüzün futbol dışı branşlardaki yaklaşımına ve bizzat planlamasını yaptığım yelken şubemizden örnek vermek isterim. Sürdürebilir başarı, uzun vadeli planlama diyoruz ama bunları hayata geçirmekle başladı her şey. 2015'te göreve gelmemle birlikte dünyadaki iyi örneklere, başarıları deneyimleme ve izleme fırsatı buldum. Yurt dışındaki farklı antrenörlerle görüşme fırsatım oldu. Şubeyi ikiye ayırdık. Amatör şubeler ve olimpik kısım olarak. Yelken şubemizde bir ilki hayata geçirerek şubemizin içinde ayrı bir olimpik departman oluşturduk. Bu planlama ile birlikte 4 yıllık bir plan yaptık. Başarının olmazsa olmazı maddi planlama ve bütçeleme. Sponsorluk görüşmeleri yaptık ve Doğuş grubu bize sponsor oldu. Başkanımız Ali Koç'un desteğini hep hissettik. Bize her zaman destek oldu. Olimpik sporcularımızın hepsinin 360 derece planlamalı bir programı var. Hangi sporcuların devam edeceği, hangi yelken yarışlarına katılacağımız, antrenörlerimiz planlamış, mali tabloları çıkartmış akabinde sponsor görüşmelerimizi yapmıştık. Olimpiyatlar biter bitmez en iyi antrenörler, en iyi mentörlerle anlaşmalarımızı yaptık. Tokyo kapanır kapanmaz bir sonraki sürece anında geçebilmiştik. Şu an Paris 2024'ü konuşuyoruz ama biz oldukça uzun süredir 2028 Los Angeles planlamalarını yapmaya başladık. Paris'e dönecek olursak, tam 8 kotanın yedisini sporcularımız elde etti. Türkiye çapında düşündüğümüzde, bugün yelkenin omurgasını kulübümüz oluşturuyor. Göreve geldiğim ilk gün hayalini kurduğumuz başarılar, bugün gerçeğe dönüştü. Bu benim için son derece gurur verici bir durum. Yelken şubemizin başarısı, doğru strateji, planlama ve özverili çalışmanın bir sonucu. Tüm bu süreçte elde edilen başarılar, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün büyüklüğünü ve spora olan katkısını bir kez daha gözler önüne seriyor. Bu başarılar, sadece kulübümüz için değil, Türk sporunun geleceği için de büyük önem taşıyor."

"Fenerbahçe ailesiyle daha sık ve anlamlı bir şekilde bir araya gelmeyi sürdüreceğiz"

Üyelere yönelik yeni yaptıkları proje için ise Selma Altay Rodopman, "Kulübümüzde başkanımızın bana verdiği görevlerden biri de Üye İlişkileri. Fenerbahçe Spor Kulübü, 50 binin üzerinde kongre üyesi ile dev bir aile. Üye İlişkileri departmanı olarak, bu büyük aileyle mümkün olduğunca çok bir araya gelmeye ve onları kulübümüzün etkinliklerinden haberdar etmeye çalışıyoruz. Bugüne geldiğimizde de, ilkleri gerçekleştiren Fenerbahçe olarak, bir ilki daha hayata geçirmek istedik. Başkanımızın tüm desteğiyle Fenerclusive projemizi başlattık. Yaklaşık 1,5 yıl önce ilk adımlarını attığımız Fenerclusive, üyelerimize birçok markada özel ayrıcalıklar sunan, hayatlarına değer katan, aidiyet ve deneyimi ön plana çıkaran bir program olarak tasarlandı. Fenerclusive, üyelerimize 300'den fazla markada özel indirimler ve sürprizler sunan bir ayrıcalıklar dünyası yapıyor. Türkiye'yi baz aldığımızda eşi benzeri olmayan bir proje. Şu an itibarıyla üyelerimizden aldığımız geri dönüşler oldukça olumlu ve projemizin büyük ilgi gördüğünü memnuniyetle gözlemliyoruz. Fenerclusive, sadece üyelerimize ayrıcalıklar sunmakla kalmıyor, aynı zamanda kulübümüzün üyelerine verdiği önemi de gösteriyor. Gelecekte de benzer projelerle üyelerimize olan bağlılığımızı ve desteğimizi artırmaya devam edeceğiz. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, her zaman üyelerimizin yanında olmayı ve onların kulübümüzle daha güçlü bir bağ kurmasını sağlamayı hedefliyoruz. Fenerclusive ile attığımız bu adım, gelecekte hayata geçireceğimiz projelerin sadece başlangıcıdır. Üyelerimize sunduğumuz bu ve benzeri projelerle, büyük Fenerbahçe ailesiyle daha sık ve anlamlı bir şekilde bir araya gelmeyi sürdüreceğiz" açıklamasında bulundu.

"İkinci kez yönetim kurulunda yer almaktan büyük mutluluk duyuyorum"

2003 yılında adım attığı yelken ve spor dünyasının, zamanla kendisi için tutku haline geldiğini belirten Selma Altay Rodopman sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu tutku, beni sporun çeşitli kademelerinde aktif olarak yer almaya ve katkıda bulunmaya yönlendirdi. Sporun birçok kademesinde yer aldıktan sonra 2015 yılında, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün ilk kadın yelken şube sorumlusu olarak göreve geldiğimde, bu önemli görevi üstlenmenin gururunu yaşadım. Bu pozisyonda, yelken branşının gelişimine katkı sağlamak ve genç sporculara ilham vermek için var gücümle çalıştım. Aynı zamanda Türkiye Olimpiyat Komitesi'nde çeşitli komitelerde yer alarak Türk sporunun genel gelişimine katkıda bulunmak için de çaba gösterdim, göstermeye devam ediyorum. Bugüne geldiğimizde, son üç yıldır Fenerbahçe Spor Kulübü'nün yönetim kurulu üyesi olarak hizmet etmekteyim. Başkanımız Ali Koç'un teveccühü ile bu dönemde de ikinci kez yönetim kurulunda yer almaktan büyük mutluluk duyuyorum. Başkanımızın sürdürülebilir başarı için uzun vadeli planlamamıza olan inancıyla, kulübümüze hizmet etmeye devam etmek benim için büyük bir onur. Bir spor yöneticisi olarak, yıllar içinde edindiğim tecrübeleri ve öğrendiklerimi kulübümüzün her alanına aktarmaya çalışıyorum. Spor yönetimi, disiplin, kararlılık ve tutku gerektiren bir alan. Bu değerleri, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün her kademesinde yaygınlaştırmak ve gelecekteki başarıların temelini oluşturmak için çalışıyorum. Yönetim kurulu üyesi olarak, hem saha içinde hem de saha dışında kulübümüzün başarısı için stratejik planlamalar yapmak, projeler geliştirmek ve uygulamak adına sürekli bir çaba içerisindeyim. Bu yolculukta, sporun bana kazandırdığı deneyimler, Fenerbahçe'nin başarısına katkıda bulunmam için motivasyon sağlıyor." - İSTANBUL