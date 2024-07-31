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Sakın Mourinho duymasın! Lille Teknik Direktörü Bruno Genesio'dan Fenerbahçe eşleşmesi için olay sözler

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Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Lugano'yu eleyen Fenerbahçe, 3. eleme turunda Lille ile eşleşti. Fransız ekibinin teknik direktörü Bruno Genesio, eşleşmeyi değerlendirdi. Sarı-lacivertlilerin turu geçmekte zorlandıklarını belirten Genesio, "Bu maçlarda fark çok az oluyor ve her şeyi detaylar belirliyor. Bu nedenle, her iki maçta da yüksek konsantrasyonla sahaya çıkıp şansımızı sonuna kadar zorlamalıyız. Yeterli kaliteye sahibiz, iki maç için de takımıma güvenim tam" dedi.

Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda toplam skorda rakibine 6-4'lük üstünlük kuran Fenerbahçe, 3. eleme turuna yükseldi. Sarı lacivertliler, bu turda Fransa temsilcisi Lille ile eşleşti. Lille Teknik Direktörü Bruno Genesio, kulüp televizyonuna eşleşmeyi değerlendirdi.

"FENERBAHÇE BİRAZ ZORLANMIŞ"

Fenerbahçe'nin Lugano karşısında zorlandığını söyleyen Genesio, "Ön eleme turlarında maçlar her zaman zorlu geçiyor. Fenerbahçe veya Lugano fark etmeksizin rakibin kim olduğu çok önem taşımıyor. Fenerbahçe de bugün biraz zorlanmış; önce geri düşmüşler, sonra geri dönmüşler." ifadelerini kullandı.

"TURU GEÇECEK KALİTEYE SAHİBİZ"

Turu geçmek için her şeyi yapacaklarını söyleyen Genesio, "Bu maçlarda fark çok az oluyor ve her şeyi detaylar belirliyor. Bu nedenle, her iki maçta da yüksek konsantrasyonla sahaya çıkıp şansımızı sonuna kadar zorlamalıyız. Yeterli kaliteye sahibiz, iki maç için de takımıma güvenim tam." sözlerini sarf etti.

MOURINHO EŞLEŞME İÇİN NE DEDİ?

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ise Lille eşleşmesi için, "Hiçbir şey çalışmadık. Tabii ki onları geçen yıldan tanıyorum. Tek odağımız Lugano'ydu. Adım adım bakmamız gerekiyor. Şu andan itibaren Lille'i konuşabiliriz. Yarından itibaren Lille'i çalışmamız gerekiyor. Yarın 2 saatliğine havuz başında dinlenmeyi hak ettiğimi düşünüyorum. Türk takımlarının Alman, Fransız gibi takımlara karşı zorlanmalarını anlıyorum. Türk takımlarının biraz kura şansının olması gerekiyor, bu turda bizim için bu geçerli olmadı. Ancak Lille için de şanslı bir kura olmadı. Fenerbahçe onlar için kolay bir kura değil" ifadelerini kullanmıştı.

LILLE MAÇLARI NE ZAMAN?

Fenerbahçe, Lille ile ilk maçı deplasmanda 6 Ağustos Salı günü oynayacak. Eşleşmenin rövanşı 13 Ağustos'ta Ülker Stadyumu'nda oynanacak. Eşleşmeyi geçen takım play-off turuna yükselecek.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (3)

Kaan Gün:

Ne var bunda adam normal konuşmuş kendi takımını hem motive hemde moral vermiş

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Alp Dogan Caglar:

Başlık düzgün olsa yeterince ilgi çekmez diye absürt yollara başvurur oldular.

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O Z:

Bence Fenerbahçe nin bu seneki Şampiyonlar ligi yolculuğu buraya kadar.

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