Konuk takımın sahadan çekilmesi üzerine Galatasaray-Adana Demirspor maçı tatil edildi

Adana Demirspor, Galatasaray maçında sahadan çekildi!
İşte Adana Demirspor'un sahadan çekilmesine neden olan penaltı pozisyonu

İşte Adana Demirspor'un sahadan çekilmesine neden olan penaltı pozisyonu
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Benim için penaltı olmamaya daha yakın

Okan Buruk'tan ortalığı karıştıracak "penaltı" itirafı
Adana Demirspor'un sahadan çekilmesine Fenerbahçe'den olay tepki

Galatasaray maçında yaşananlara Fenerbahçe'den olay tepki

Murat Sancak canlı yayında demediğini bırakmadı: Okan hoca beni konuşturmasın

Murat Sancak canlı yayında demediğini bırakmadı: Okan hoca beni konuşturmasın
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray maçında sahadan çekilen Adana Demirspor'un başkanı Murat Sancak'tan zehir zemberek açıklama geldi. Canlı yayında ağzını bozarak Okan Buruk'u hedef alan Sancak, "Ben kimseden talimat almam. İnsan şerefi için yaşar. Bu operasyon federasyon ve MHK'ya yapıldı. Okan hoca beni konuşturmasın. Sen Barasi'ye 'S... git' deme cesaretini nereden buluyorsun Okan Buruk" ifadelerini kullandı.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray'a konuk olan ve 34. dakikada sahadan çekilen Adana Demir spor'dan peş peşe açıklamalar geldi.

"BU YAPILAN GALATASARAY'A DEĞİL, MHK'YA TEPKİ"

Adana Demir spor Başkan Vekili Metin Korkmaz: "Bu Galatasaray'a yapılan bir tepki değil, sadece MHK'ya yapılan bir tepki. Murat bey bununla alakalı geniş kapsamlı bir açıklama yapar" ifadelerini kullandı.

MURAT SANCAK'TAN ZEHİR ZEMBEREK SÖZLER

Korkmaz'ın ardından Adana Demir spor Başkanı Murat Sancak, sessizliğini bozdu. Sancak Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'u hedef aldı.

Sancak'ın açıklamaları şu şekilde;

"Bu Galatasaray'a yapılan hareket değil. %99 belki de bugün yenilecektik. Ancak bazı yorumları görüyorum. Beni Türkiye Cumhuriyeti'nde ne Ali Koç, ne Türkiye'nin en zengin adamı satın alabilir. Herkes bilsin bunu. Ali Koç bana talimat verecek biri olamaz. Ben kimseden talimat almam. İnsan şerefi için yaşar. Bu operasyon federasyon ve MHK'ya yapıldı.

"BU CESARETİ NEREDEN BULUYORSUN OKAN BURUK!"

Okan hoca beni konuşturmasın. Sen Barasi'ye 'S... git' deme cesaretini nereden buluyorsun Okan Buruk. Burası Adana Demirspor. Burası büyük camia. Sen Türkiye'nin en çok şampiyon olan takımının hocası olabilirsin evet ama her şeyi yapamazsın. Her seferinde Fatih Terim'i de öven bir insanım. Galatasaray'a mal olmuş bir hoca.

"OKAN BURUK AĞZIMI AÇTIRMA!"

Bütün spor medyasına söylüyorum. Her şeyiniz Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş olmuş. Bütün yorumcular bir takımı tutmuş, onu koruyor. Bu bahis dünyanın başına bela. Yabancı VAR'ı getirdiler federasyon ne yapsın. Bu yapı çok güçlü. Dünyanın her yerine müdahale ediyor. Okan Buruk benim ağzımı açtırma. Herkes kimin ne olduğunu biliyor. Olay bundan ibarettir. Başka yerlere çekmeyin. Biz bir farkındalık yaratmak için yapıyoruz. Başka bir şeye çekilmesin. Bunun Galatasray'la Fenerbahçe'yle alakası yok."

NE OLMUŞTU?

Adana Demirspor, 1-0 geride olduğu Galatasaray maçının 30. dakikasında sahadan çekildi. Maçın 11. dakikasında Galatasaray'ın kazandığı penaltı atışına tepki gösteren Adana Demirspor, kenardan gelen talimat sonrası 34. dakikada sahadan çekildi. Takım kaptanları Semih Güler ve Tayfun Aydoğan, Teknik Direktör Mustafa Alper Avcı ile görüştü. Bu görüşme sonrası Semih Güler takım arkadaşlarına, "Sahadan çekiliyoruz" diye seslendi ve koridora doğru yöneldiler. Bu gelişmenin ardından yaklaşık 25 dakika sonra statta yapılan anonsta Galatasaray-Adana Demirspor karşılaşmasının hakem Oğuzhan Çakır, tarafından tatil edildiği duyuruldu. Maçla ilgili kararı Türkiye Futbol Federasyonu verecek.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
img

İşte Adana Demirspor'un sahadan çekilmesine neden olan penaltı pozisyonu
img

Kuryeyi bile bile ezen sürücü, savunmasıyla "pes" dedirtti
img

Geriye bugün için yaptığı planın paylaşımı kaldı
500

Yorumlar (10)

Haber YorumlarıBidüşün:

Mhk kimi kayırıyor galatasaray yani bu tepki galatasaraya türk futbolunun katili gs

Yorum Beğen24
Yorum Beğenme29
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVeysel null:

Galatasaray a çamur atmak için yapmadın yani öyle mi? At yalanı ......

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme12
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımuratemre yılmaz:

Tepki böyle mi olur?İyi her takım Mhk'ya tepki göstermek için maçı yarıda bıraksın..Ohh ne güzel!!Türk futbolunun içine ettiniz..Dijitürke o kadar para veren insan var,maça ailesini bırakıp,zor şartlar altında ,Belkide harçlığını bu maça harcayan o kadar insan var..Bu maçın skorunu bekleyen bir rakip var .Ülkenin iyice çivisi çıktı..Adaletde,ekonomide egitimde darmadagindik,bı futbolumuz vardı,o da bitti..Ovünün....Yazıklar olsun..

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEmre null:

bu mertens hep oyle yapiyor mahsus gidip ayagini rakip futbolcuya degdirip takip faul yapiyor burda oyle kesinlikle penalti ayağa basma ve itme varsa olmali boyle daha dokunur dokunulmaz yere atilinca olmali burdaki penalti asla penalti degil adam ayagini yere koyuyor mertens ayagini bilerek adam takıp düşüyor youtube cok boyle mertensin videolari rakip oyuncuya bilerek ayagini değdirme takma pozisyonları

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBayram YOLCU:

Bu iş gene Gs'ya yaradı. 35 dk.sahada kaldılar,sakatlık yaşamadan,kart görmeden maçı 3-0 hükmen tescil edilecek. Ne alâ memleket!

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYasar Unal:

Sırf Gs başarılı olsun diye bitirilen Türk futbolu. Yazıklar olsun. Her şeye karışan FB lehine verilen kararlarda kamuoyunun genel kanaatlerine göre hiçbir tarafgirlik olmamasına rağmen Rize-FB maçını meclise getiren siyasetçiler. Buyurun buradan yakın.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDoğan METE:

Zamanı geldiğinde galatasaray hariç diğer takımlara yapılan tezgahları bütün Türkiye görecek. Aziz Yıldırım tüyo verdi ama Fenerbahçe düşmanları anlamadı

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Acun Ilıcalı'dan Galatasaray'a derbi için tarihi çağrı

Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi çağrı!
Burger King açılışı, AK Partili başkana pahalıya patladı

Burger King açılışı, AK Partili başkana pahalıya patladı
Türkiye'nin altında korkutan keşif: Yarık gittikçe büyüyüp yayılıyor

Türkiye'nin altında korkutan keşif: Gittikçe büyüyüp yayılıyor
Etna Yanardağı'nda güçlü lav akıntısı meydana geldi

Yanardağ püskürmeye başladı
Naci Görür'den bir kente deprem uyarısı: Fay hattına çok yakın

Naci Görür'den bir kente deprem uyarısı
Motokuryeyi ezen sürücüden akıllara zarar savunma: Gazla freni karıştırdım

Kuryeyi bile bile ezen sürücü, savunmasıyla "pes" dedirtti

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.