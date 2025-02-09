Murat Sancak canlı yayında demediğini bırakmadı: Okan hoca beni konuşturmasın

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray'a konuk olan ve 34. dakikada sahadan çekilen Adana Demir spor'dan peş peşe açıklamalar geldi.

"BU YAPILAN GALATASARAY'A DEĞİL, MHK'YA TEPKİ"

Adana Demir spor Başkan Vekili Metin Korkmaz: "Bu Galatasaray'a yapılan bir tepki değil, sadece MHK'ya yapılan bir tepki. Murat bey bununla alakalı geniş kapsamlı bir açıklama yapar" ifadelerini kullandı.

MURAT SANCAK'TAN ZEHİR ZEMBEREK SÖZLER

Korkmaz'ın ardından Adana Demir spor Başkanı Murat Sancak, sessizliğini bozdu. Sancak Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'u hedef aldı.

Sancak'ın açıklamaları şu şekilde;

"Bu Galatasaray'a yapılan hareket değil. %99 belki de bugün yenilecektik. Ancak bazı yorumları görüyorum. Beni Türkiye Cumhuriyeti'nde ne Ali Koç, ne Türkiye'nin en zengin adamı satın alabilir. Herkes bilsin bunu. Ali Koç bana talimat verecek biri olamaz. Ben kimseden talimat almam. İnsan şerefi için yaşar. Bu operasyon federasyon ve MHK'ya yapıldı.

"BU CESARETİ NEREDEN BULUYORSUN OKAN BURUK!"

Okan hoca beni konuşturmasın. Sen Barasi'ye 'S... git' deme cesaretini nereden buluyorsun Okan Buruk. Burası Adana Demirspor. Burası büyük camia. Sen Türkiye'nin en çok şampiyon olan takımının hocası olabilirsin evet ama her şeyi yapamazsın. Her seferinde Fatih Terim'i de öven bir insanım. Galatasaray'a mal olmuş bir hoca.

"OKAN BURUK AĞZIMI AÇTIRMA!"

Bütün spor medyasına söylüyorum. Her şeyiniz Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş olmuş. Bütün yorumcular bir takımı tutmuş, onu koruyor. Bu bahis dünyanın başına bela. Yabancı VAR'ı getirdiler federasyon ne yapsın. Bu yapı çok güçlü. Dünyanın her yerine müdahale ediyor. Okan Buruk benim ağzımı açtırma. Herkes kimin ne olduğunu biliyor. Olay bundan ibarettir. Başka yerlere çekmeyin. Biz bir farkındalık yaratmak için yapıyoruz. Başka bir şeye çekilmesin. Bunun Galatasray'la Fenerbahçe'yle alakası yok."

NE OLMUŞTU?

Adana Demirspor, 1-0 geride olduğu Galatasaray maçının 30. dakikasında sahadan çekildi. Maçın 11. dakikasında Galatasaray'ın kazandığı penaltı atışına tepki gösteren Adana Demirspor, kenardan gelen talimat sonrası 34. dakikada sahadan çekildi. Takım kaptanları Semih Güler ve Tayfun Aydoğan, Teknik Direktör Mustafa Alper Avcı ile görüştü. Bu görüşme sonrası Semih Güler takım arkadaşlarına, "Sahadan çekiliyoruz" diye seslendi ve koridora doğru yöneldiler. Bu gelişmenin ardından yaklaşık 25 dakika sonra statta yapılan anonsta Galatasaray-Adana Demirspor karşılaşmasının hakem Oğuzhan Çakır, tarafından tatil edildiği duyuruldu. Maçla ilgili kararı Türkiye Futbol Federasyonu verecek.