Üye Girişi
Haberler

Panathinaikos AKTOR, Real Madrid'i mağlup ederek şampiyon oldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos AKTOR, Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'in final maçında Real Madrid'i 95-80 mağlup ederek şampiyon oldu.

Salon: Uber Arena

Hakemler: Fernando Rocha (Portekiz), Ilija Belosevic (Sırbistan), Mehdi Difallah (Fransa)

Real Madrid : Campazzo 12, Hezonja 8, Tavares 4, Ndiaye 8, Musa 15, Causeur 2, Rodriguez 11, Poirier 8, Llull 6, Yabusele 6, Fernandez

Panathinaikos AKTOR: Papapetrou 4, Grant 11, Nunn 21, Lessort 17, Mitoglou 8, Kalaitzakis 2, Vildoza 3, Sloukas 24, Hernangomez 5, Antetokounmpo, Grigonis

1. Periyot: 36-25

Devre: 54-49

3. Periyot: 61-64

5 faulle çıkan: 37.24 Campazzo, 37.53 Poirier ( Real Madrid )

Türk başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos AKTOR, Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'in final maçında Real Madrid'i 95-80 mağlup ederek şampiyon oldu.

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Uber Arena'da oynanan müsabaka karşılıklı 3 sayılık basketlerle başladı. Panathinaikos, üst üste 2 hücumdan boş dönerken, Real Madrid skoru 10-3'e getirdi. Her iki takım da pota altı ve dış atışlarda yüksek yüzdeye ulaşınca ilk 6 dakika sonunda skor 22-17 oldu. Yunanistan temsilcisinde Nunn, ilk çeyrekte 3 faule ulaştı. Periyodun son dakikasına girilirken, İspanyol ekibi farkı 10 sayıya yükseltti: 32-22. Müsabakanın ilk çeyreği Real Madrid'in 36-25 üstünlüğüyle sonuçlandı.

İkinci çeyreğe sert savunmayla başlayan Panathinaikos, ilk 5 dakikada rakibine çok fazla sayı şansı tanımadı. Ergin Ataman'ın ekibi bu bölümde 10-5'lik seriyle skoru 41-35'e getirdi. Sert savunmasını sürdüren yeşil-beyazlılar, dış atışlardaki isabet yüzdesiyle farkı 1 sayıya kadar indirdi: 46-45. Çeyreğin son bölümünde Musa ve Campazzo'yla 3 sayılık basketler bulan Real Madrid farkı yeniden açtı: 54-47. Son topta Sloukas isabeti bulunca, devre İspanyol ekibinin 54-49'luk üstünlüğüyle sonuçlandı.

İkinci yarı Sloukas'ın üç sayılık basketiyle başladı: 54-52. Real Madrid'de Campazzo skoru 56-52 yaparken, İspanyol ekibi bu çeyrekte ilk 4 dakikada başka sayı üretemedi. Panathinaikos; Lesort, Hernangomez ve Nunn'un sayılarıyla skoru 56-58'e getirerek maçta ilk kez öne geçti. Sert savunmasını çeyrek boyunca sürdüren Panathinaikos, bu periyotta potasında yalnızca 7 sayı görerek son bölüme 64-61 önde girdi.

Müsabakanın son çeyreğine de coşkulu başlayan Ergin Ataman'ın öğrencileri, ilk 3 dakikalık bölümde 10-4'lük seriyle farkı 9 sayıya yükseltti: 65-74. Real Madrid pota altında etkisini artırıp farkı 3 sayıya kadar düşürse de Sloukas önderliğindeki Panathinaikos son 2 buçuk dakikaya 10 sayılık farkla girdi: 76-86.

Karşılaşmayı 95-80 kazanan Panathinaikos AKTOR, Türk başantrenörü Ergin Ataman önderliğinde 12 yıl aradan sonra THY Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa uzandı.

Kaynak: AA / Spor

Panathinaikos Ergin Ataman Real Madrid Basketbol Basketbol Spor Güncel Haberler

İsrail basını yazdı: Rusya'dan güç alan İran büyük saldırı hazırlığı içinde

İsrail basını yazdı: Rusya'dan güç alan İran büyük saldırı hazırlığı içinde

 Mersin'de katliam gibi trafik kazası: 10 kişi öldü, 40 kişi yaralandı

Mersin'de katliam gibi trafik kazası: 10 kişi öldü, 40 kişi yaralandı

 Icardi'den Fenerbahçe'ye olay sözler: Bakalım Kadıköy'de şimdi nasıl kutlama yapıyorlar

Icardi'den Fenerbahçe'ye olay sözler: Bakalım Kadıköy'de şimdi nasıl kutlama yapıyorlar

Bakmadan Geçme

RAMS PARK ALİ SAMİ YEN SPOR TESİSLERİ NEREDE, NASIL GİDİLİR? Galatasaray stadına METRO ile nasıl gidilir? GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI! #127942 Galatasaray KUPA TÖRENİ ne zaman, nerede? #9917 GALATASARAY KAÇ PUANLA ŞAMPİYON OLDU? Galatasaray'ı şampiyon yapan puan kaç? #9917 GALATASARAY ŞAMPİYON OLDU MU 2024? Galatasaray kaçıncı kez şampiyon oldu? SÜPER LİG'DE HANGİ TAKIM KÜME DÜŞTÜ? #9917 Süper Lig'e veda eden son takım hangisi? GALATASARAY ŞAMPİYON MU? #127942 Galatasaray kaç puanla şampiyon oldu? Galatasaray'ın kaçıncı şampiyonluğu? MERSİN'DEKİ KAZADA KAÇ KİŞİ ÖLDÜ? Mersin'deki zincirleme kaza nerede gerçekleşti? MERSİN'DE KAZA MI OLDU? Mersin'deki trafik kazasında kaç kişi öldü, olay ne? KASIMPAŞA BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE! #9917 Kasımpaşa Beşiktaş maçı canlı skor! MAÇ KAÇ KAÇ, kim gol attı? GALATASARAY KİM GOL ATTI? Galatasaray Konyaspor MAÇ KAÇ KAÇ, kim gol attı? CANLI SKOR FENERBAHÇE KİM GOL ATTI? Fenerbahçe İstanbulspor maçında fark açılıyor! Kim gol attı, MAÇ KAÇ KAÇ? KADIKÖY'DE İLK DÜDÜK ÇALDI! #9917 Fenerbahçe İstanbulspor maçı kaç kaç, kim gol attı? SANİYE SANİYE CANLI ANLATIM! ŞAMPİYONLUK MAÇI BAŞLADI! #129349 Galatasaray Konyaspor maç kaç kaç, kim gol attı? CANLI ANLATIM! #9917 TRABZONSPOR ANKARAGÜCÜ CANLI HD İZLE! Trabzonspor Ankaragücü maçı hangi kanalda, İLK 11'LER AÇIKLANDI! #9917 FENERBAHÇE İSTANBULSPOR MAÇI CANLI HD İZLE! Fenerbahçe İstanbulspor maçı hangi kanalda, ilk 11'ler kim? #9917
Kasa dolup taşacak! İşte Galatasaray'ın şampiyonluktan kazanacağı dev gelir

Kasa dolup taşacak! İşte Galatasaray'ın şampiyonluktan kazanacağı dev gelir
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title