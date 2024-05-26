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Okul Sporları Masa Tenisi Küçükler Türkiye Şampiyonası Kırşehir'de Tamamlandı

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Kırşehir'de gerçekleştirilen Okul Sporları Masa Tenisi Küçükler Türkiye Şampiyonası, 300'ün üzerinde sporcu ve antrenörün katılımıyla tamamlandı. Şampiyonaya Türkiye'nin çeşitli illerinden ve KKTC'den sporcular katıldı. Gaziantep ve Bursa'dan gelen takımlar birincilik elde etti. Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin, organizasyonun başarılı bir şekilde tamamlandığını belirtti ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Okul Sporları Masa Tenisi Küçükler Türkiye Şampiyonası, 300'ün üzerinde sporcu ve antrenörün katılımıyla Kırşehir'de tamamlandı.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu faaliyet takviminde yer alan şampiyonaya, İstanbul, Edirne, Yalova, Erzurum, Bolu, Diyarbakır, Ordu, Bursa, Sakarya, Ankara, Kayseri, Konya, Batman, Bingöl, Çorum, Zonguldak, Kırıkkale, Manisa, Muğla, Aydın, Gaziantep, Adana, Trabzon, Samsun, Giresun, Adıyaman, Eskişehir, Tekirdağ ve Kırşehir'in yanı sıra KKTC'den sporcular katıldı.

Kırşehir Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda sporcular kıyasıya mücadele etti.

Erkeklerde Gaziantep'ten Özel Benim Ortaokulu birinci, Ankara'dan Özel Nene Hatun Ortaokulu ikinci, Muğla'dan Türdü 100. Yıl Ortaokulu üçüncü olurken, kızlarda ise Bursa'dan Macide Gazioğlu Kükürtlü Ortaokulu birinciliği, Ankara'dan Özel Nene Hatun Ortaokulu ikinciliği, Sakarya'dan Şehit Mahmutbey Ortaokulu üçüncülüğü elde etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin, ödül töreninde yaptığı konuşmada, sakatlık ve herhangi bir sorun olmadan, misafirleri en iyi şekilde ağırlayarak müsabakaları tamamladıklarını belirtti.

Kırşehir'de masa tenisi branşının yaygınlaştığını vurgulayan Şahin, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Spor

Gaziantep Kırşehir Gençlik Türkiye Tenis Bursa Spor Spor Haberler

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