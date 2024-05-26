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MKE Ankaragücü, Trabzonspor'a mağlup olarak ligden düşen son takım oldu

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Trendyol Süper Lig'in son haftasında Trabzonspor'a 4-2 mağlup olan MKE Ankaragücü, ligden düşen son takım oldu. Maçta Enis Destan'ın hat-trick yaptığı Trabzonspor, galibiyetle sezonu tamamladı.

Stat: Papara Park

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Cevdet Kömürcüoğlu, Ceyhun Sesigüzel

Trabzonspor : Muhammet Taha Tepe, Meunier, Baniya, Benkovic, Eren Elmalı (Dk. 83 Arif Boşluk), Umut Güneş, Berat Özdemir (Dk. 60 Visca), Bardhi (Dk. 19 Kerem Şen- Dk. 83 Umut Bozok), Trezeguet (Dk. 83 Fountas), Pepe, Enis Destan

Mke Ankaragücü : Bahadır Güngördü, Atakan Çankaya (Dk. 78 Kazımcan Karataş), Radakovic, Mujakic, Kitsiou, Ali Kaan Güneren, Bassogog (Dk. 83 Cephas), Flips (Dk. 88 Bajic), Saponara (Dk. 78 Efkan Bekiroğlu), Chatzigiovanis, Ali Sowe (Dk. 83 Machedo)

Goller: Dk. 25 (penaltıdan) Chatzigiovanis, Dk. 78 Ali Sowe ( Mke Ankaragücü ), Dk. 63 Visca, Dk. 88, Dk. 90+1 ve Dk. 90+6 (penaltıdan) Enis Destan ( Trabzonspor )

Sarı Kartlar: Dk. 22 Baniya, Dk. 90+4 Muhammet Taha Tepe ( Trabzonspor ) Dk. 54 Bahadır Güngördü, Dk. 68 Radakovic, Dk. 84 Kazımcan Karataş ( Mke Ankaragücü )

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 4-2 mağlup olan MKE Ankaragücü, ligden düşen 4. ve son takım oldu.

53. dakikada Saponara'nın ceza yayı gerisinden sert şutunda, top üst direkten döndü.

63. dakikada Trabzonspor, beraberliği sağladı. Trezeguet'in soldan ortasında, ceza alanı içinde Visca gelişine bir vuruşla topu kaleci Bahadır Güngördü'nün sağından filelere gönderdi: 1-1.

71. dakikada Meunier'in pasında, kaleci Bahadır Güngördü, Visca'dan önce davranarak tehkileyi önledi.

78. dakikada MKE Ankaragücü, tekrar öne geçti. Flips'in sağ taraftan kullandığı korner atışında, Mujakic'in ceza sahası içerisinden arka direğe doğru kafa ile aşırttığı topu Ali Sowe, altıpas içerisinde savunmadan önce dokunarak filelerle buluşturdu: 1-2.

88. dakikada Trabzonspor, bir kez daha beraberliği sağladı. Sağ taraftan Arif Boşluk'un pasında, yakın mesafeden Enis Destan'ın şutunda, top kaleci Bahadır Güngördü'nün sağından filelere gitti: 2-2.

90+1. dakikada Trabzonspor, öne geçti. Sağ taraftan ceza alanına giren Pepe'nin pasında, yakın mesafeden Enis Destan topu filelere gönderdi: 3-2.

90+5. dakikada Umut Bozok, ceza alanı içinde Ali Kaan Güneren tarafından düşürülünce maçın hakemi Atilla Karaoğlan, penaltı noktasını gösterdi.

90+6. dakikada penaltı atışını kullanan Enis Destan, topu kaleci Bahadır Güngördü'nün solundan filelere göndererek kendisinin üçüncü, takımının dördüncü golünü kaydetti: 4-2.

Trabzonspor, karşılaşmadan 4-2 galip ayrıldı.

Kaynak: AA / Spor

Trendyol Süper Lig MKE Ankaragücü Enis Destan Trabzonspor Spor Güncel Haberler

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