Milli futbolcu Kenan Yıldız gönlünü ünlü oyuncuya kaptırdı

İtalyan devi Juventus'ta forma giyen Kenan Yıldız'ın geçen yıl Instagram'da birden fazla fotoğrafını beğendiği Su Burcu Yazgı Coşkun ile aşk yaşadığı öne sürüldü.

Bir magazin programında aradan geçen zamanın ardından Yıldız ve Coşkun'un bu aralar yeniden yakınlaştığı iddia edildi. İkilinin aşklarını şimdilik gizli tuttuğu konuşuldu. Sosyal medya hesaplarında henüz birbirlerini takip etmeyen Su Burcu Yazgı Coşkun ve Kenan Yıldız'ın ilişkilerini ne zaman açıklayacakları hayranları tarafından merak edildi. "Bir Gece Masalı" dizisinde yer alan Su Burcu Yazgı Coşkun da son dönemde popülerliğini giderek artırdı.

SU BURCU YAZGI COŞKUN KİMDİR?

Su Burcu Yazgı Coşkun, 15 Nisan 2005 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. AnnesiArnavut kökenli olan oyuncunun babası Antalyalıdır. İlk kez 2011 yılında oyunculuk kariyerine adım atmıştır. Sana Bir Sır Vereceğim, Aşk Yeniden, Karadayı, Kırmızı Oda gibi dizilerde rol almıştır. Oyuncu Kardeşlerim dizisiyle büyük bir hayran kitlesi elde etmiştir.2022 yılında Altın Kelebek Ödül Töreni'nde "Yıldızı Parlayanlar" kategorisi ile kendi gibi oyuncu arkadaşı Onur Seyit Yaran ile birlikte "En İyi Dizi Çifti" kategorilerine aday olmuştur. Su Burcu Yazgı Coşkun, böylelikle o sene 2 ödül birden kazanmıştır.