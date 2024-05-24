Milli Atlet Hayriye Nur Arı, Balkan Şampiyonası'nda Altın Madalya Hedefliyor

Mısır'ın İsmailiye kentinde düzenlenen 23 Yaş Altı Akdeniz Şampiyonası'nda üç adım atlamada birinci olan Bilecikli milli atlet Hayriye Nur Arı, İzmir'de gerçekleştirilecek Balkan Şampiyonası'nda da altın madalyayı hedefliyor.

2018'de milli formayı giyen, 10 senedir atletizmle uğraşan 22 yaşındaki Arı, 6 yıldır Avrupa ve Balkan şampiyonalarında Türkiye'yi temsil ediyor.

Son olarak 18-19 Mayıs'ta Mısır'ın İsmailiye şehrinde, 12 ülkeden 151 sporcunun katılımıyla düzenlenen 23 Yaş Altı Akdeniz Şampiyonası'nda üç adım atlamada 13,01 ile birinci olan Arı, 25-26 Mayıs'ta İzmir'de gerçekleştirilecek 77. Balkan Büyükler Atletizm Şampiyonası'nda da ay-yıldızlı formayı giyecek.

Arı, şampiyonada altın madalyayı kazanmak için antrenörü Mert Moralı eşliğinde, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Spor Tesisleri'nde haftanın 6 günü 4 saat antrenman yapıyor.

Hayriye Nur Arı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yoğun bir çalışma dönemi geçirdiğini söyledi.

Çabalarının karşılığını aldığını, kendisini formda hissettiğini anlatan Arı, şöyle devam etti:

"Sabahları ilk antrenmanı yaptıktan sonra eve gidip dinleniyorum. Akşam bir daha geliyorum. Haftanın 6 günü çalışıyorum. Hocamla aramızdaki uyum çok iyi. Antrenman hedeflerimiz güzel. Onun hedefleri ve benim isteklerim doğrultusunda bu zamana kadar geldik. Üzerimdeki emeği çok büyük. Tek başıma olsaydım belki de bu kadar şeyi başaramazdım. İsteklerimiz, hedeflerimiz ve antrenman enerjimiz çok güzel."

Hedef 2028 Yaz Olimpiyatları

Arı, Mısır'da ilk kez İstiklal Marşı'nı okuttuğunu ve büyük mutluluk yaşadığını dile getirdi.

ABD'nin Los Angeles kentinde 2028'de yapılacak Yaz Olimpiyatları'nda, Atletizm Milli Takımı'nda Türkiye'yi temsil etmek istediğini ifade eden Arı, "Bu, her sporcunun hayali. Orada İstiklal Marşı'mızı okutmak istiyorum. Herkesin içinde istek ve hırs var. Spor yapmak isteyenler gerçekten istemeliler." dedi.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Atletizm Antrenörü Mert Moralı da Arı'nın Mısır'dan altın madalyayla dönmesinden büyük gurur duyduğunu belirtti.

Arı'nın 77. Balkan Büyükler Atletizm Şampiyonası'nda uzun atlamada yarışacağını kaydeden Moralı, şöyle konuştu:

"Hayriye Nur'la 10 senedir çalışıyoruz. Eşim beden eğitimi öğretmeni. Onun okulunda yaptığımız taramalarda Hayriye Nur'u keşfettik. Aslında antrenmanlarımızı Bozüyük'teki çim sahada yapıyoruz ama teknik antrenmanlar için Bilecik'e geliyoruz. Haftanın 6 günü beraberiz. Hayriye Nur çok disiplinli. Antrenmanlara benden önce geliyor. Hasta olduğunu bile hatırlamıyorum. Kendisine çok özen gösteriyor. Bu da başarıyı doğuruyor."