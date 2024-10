L'Etape Türkiye by Tour de France yarın İstanbul'da başlayacak

Gökhan HEBEPCİ - Metin ARSLANCAN / İSTANBUL, - DÜNYANIN en büyük bisiklet yarışı organizasyonlarından biri olan L'Etape by Tour de France, İstanbul'da 3 özel parkuruyla yarın başlıyor. Birbirinden özel parkurlarıyla 7'den 70'e herkese hitap eden L'Etape Türkiye by Tour de France, 19-20 Ekim tarihinde İstanbul'da düzenlenecek. 50'den fazla ülkeden 3 binin üzerinde bisikletçinin katılımıyla düzenlenecek olan L'Etape by Tour de France'ın uzun parkur (109 km), kısa parkur (59 km) ve aile-çocuk parkuru (6 km) olmak üzere üç farklı kategoride parkuru bulunuyor.

Dünyanın en prestijli bisiklet yarışlarından biri olan Fransa Bisiklet Turu'nun resmi amatör serisi L'Etape by Tour de France, 3 farklı kategorideki parkuruyla bisikletçileri İstanbul'un tarihi dokusu ve doğal güzellikleriyle buluşturacak. Her yaştan ve deneyim seviyesinden bisiklet tutkununu bir araya getiren L'Etape Türkiye, spor ve eğlenceyi buluştururken topluluk ruhuna da katkı sağlayacak. Rekabetin ötesinde birlikte başarma duygusunu yaşayacak olan bisikletçiler, dayanışma ve dostluk bağlarını bisiklet sporu ile güçlendirecek. Türkiye'nin eşsiz doğal güzellikleri ve kültürel mirası eşliğinde gerçekleşecek olan L'Etape Türkiye by Tour de France, sporculara unutulmaz anılar biriktirme fırsatı sunacak.

Her yıl dünyanın en özel lokasyonlarında gerçekleştirilen bu prestijli yarış, sporculara kendilerini adeta bir Tour de France bisikletçisi gibi hissettirmek için tasarlanıyor. İstanbul'un tarihi ve doğal güzellikleri eşliğinde gerçekleşecek dev organizasyon, Start, Finish ve EXPO alanlarını Anadolu Hisarı'nda Küçüksu Kasrı önünde konumlandırarak büyüleyici bir başlangıç sunacak.

TARİHLE DOĞA ARASINDA: L'ETAPE TÜRKİYE'DE 109 KM'LİK UZUN VE EFSANEVİ PARKUR

L'Etape Türkiye by Tour de France'ın 109 km'lik uzun parkur rotasında İstanbul'un en göz alıcı noktaları bulunuyor. Uzun parkurda pedal basan bisikletçiler, hem tarihi hem de doğal güzelliklerin tadını çıkaracak. Anadolu Hisarı'nın Küçüksu Kasrı'nda yer alan Küçüksu Parkı'ndan start alan sporcular, finiş içinde aynı noktaya gelecek. L'Etape Türkiye by Tour de France'ın uzun parkuru boyunca dağların kıralı tırmanış noktaları ile adrenalin en üst seviyede olacak. Zorlu yokuşlarla hem fiziksel hem de zihinsel dayanıklılıkları test edilen bisikletçiler, performanslarını sergilerken mücadeleci ruhlarını da ortaya koyacak. Yarışın stratejik geçişlerini işaret eden sprint ve zaman ölçüm noktaları, bisikletçiler için performanslarını optimize etme ve rekabeti artırma fırsatları sunacak. L'Etape Türkiye by Tour de France'ın uzun parkurdaki güzergahı, Polonezköy, Cumhuriyetköy, Paşamandıra ve Riva köyleri üzerinden kıvrılarak İstanbul'un güzelliklerine doğru uzanacak.

DOĞA İLE İÇ İÇE: L'ETAPE TÜRKİYE KISA PARKURUNDA MACERA

L'Etape Türkiye by Tour de France'ın 59 km'lik kısa parkur rotasında İstanbul'un eşsiz güzellikleri arasında, dengeli bir hız ve keyifli bir rekabet olacak. Anadolu Hisarı'nın Küçüksu Kasrı'nda yer alan Küçüksu Parkı'ndan start alan kısa parkur, yine aynı yerde finiş alacak. Beykoz'un zorlu doğa yapısıyla karşılaşacak bisikletçiler, sert tırmanışlarda güçlerini test edecekler. 59 km boyunca yüksek irtifa kazanımları ve zorlu tırmanışlar kısa parkurun dikkat çekici özellikleri olacak.

ÇOCUKLARLA BİRLİKTE SPOR: L'ETAPE TÜRKİYE'NİN 6 KM'LİK AİLE-ÇOCUK PARKURU

L'Etape Türkiye by Tour de France'ın aile-çocuk parkuru, 6 km'lik keyifli ve eğlenceli bir rota sunarak çocuklara aileleriyle birlikte özel bir bisiklet yarışı heyecanı yaşatacak. Çocukların spor yapma alışkanlıklarıyla birlikte aileleriyle birlikte vakit geçirmelerini teşvik ediyor. İstanbul'un tarihi ve doğal güzellikleriyle dolu Küçüksu Parkı'ndan başlayıp yine aynı noktada sona erecek olan bu özel parkur, 6 kilometrelik düz bir yol sunarak, katılımcılara keyifli bir bisiklet yarışı deneyimi yaşatacak

ÖMER KAFKAS: İSTANBUL'U BÜTÜN DÜNYAYA ANLATMAK İSTİYORUZ

Etkinliğin Türkiye organizasyonunu üstlenen 78 Event Genel Müdürü Ömer Kafkas, organizasyon öncesinde Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Kafkas, etkinlik için hazır olduklarını belirterek, "Türkiye ve İstanbul hazır. 50 ülkeden 3 bin sporcu şu an İstanbul'da büyük start için hazırlandı. L'Etape Türkiye by Tour de France, önemli bir organizasyon olacak ona inanıyoruz. Türkiye'deki ilk yılı. L'Etape serisinin Türkiye etabı bu yıl ilk kez gerçekleşecek. Dolayısıyla hepimiz çok heyecanlıyız. Yaklaşık 42 kurum ve 27 marka hep birlikte çalışıyoruz. İstanbul'u bütün dünyaya anlatmak istiyoruz. Yaklaşık olarak 70 ülke ve 170 kanalda yayın olacak. Dolayısıyla bu anlamda heyecanımız çok yüksek" dedi.

'TOUR DE FRANCE 120 YILLIK BİR KÜLTÜR'

"Tour de France 120 yıllık bir kültür. Çok önemli bir organizasyon. Yaşlı ve olgun bir organizasyon" diyerek konuşmasına başlayan Kafkas, şunları kaydetti:

"O yüzden bütün dünyadaki sporcular için çok heyecan verici bir marka. Dolayısıyla Türkiye'de ilk kez gerçekleşiyor olmasına rağmen bütün katılımcılara bir Tour de France deneyimi sunuyor. Amatör sporcularında bu organizasyonun bir parçası olma imkanı sunuyor. Sporcularımız, katılımcılarımız, markalarımız ve İstanbul şehri çok heyecanlı. Dolayısıyla biz de aynı heyecanı içerimizde yaşıyoruz. Organizasyon katılımcıları için bir kere eşsiz bir İstanbul deneyimi hazır sunuyor. İstanbul'un bütün güzelliklerini hem yaşayacaklar hem de biz bu güzellikleri dünyaya göstereceğiz. 109 kilometrelik bir parkurumuz var. Bu parkurda özellikle Küçüksu Kasrı'ndan başlayıp Anadolu Hisarı'yla, yani çok iyi bir fotoğrafla başlayıp boğazı takip ediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'yle Asya-Avrupa geçişini tamamlıyor. Dolayısıyla parkurun her bir santimi çok güzel ve kıymetli. Bunu da Tour de France'ın marka güzelliği ve büyüklüğünü bir araya getirdiğimizde eşsiz bir deneyim sporcularımızı bekliyor."

'İLK YILI OLMASINA RAĞMEN İYİ BİR YERDEN BAŞLADIK'

Gelecek 10 yılı devamlı bir plan halinde kademeli olarak büyüterek ortaya çok güzel bir iş çıkarmak istediklerini vurgulayan Ömer Kafkas, "İlk yılı olmasına rağmen iyi bir yerden başladık. Hem yayın hakları olarak hem de katılımcı kalibrasyonu olarak çok yüksek bir yerden başladık. Ama gelecek yıllar içerisinde birlikte bunu büyüteceğiz ve markalaştıracağız. Türkiye ve İstanbul için de çok önemli bir fırsat. Bir kere hava çok güzel. Bütün sporcularımızı çok güzel bir hava bekliyor. İyi bir organizasyon deneyimi yaşamak için bütün hazırlıklar tamamlandı. Sporcularımızı yarışmaya bekliyoruz. Vatandaşlarımızı onları desteklemeye bekliyoruz. Çocuk ve aile parkurumuz var. Bu parkurda miniklerimizi, büyüklerle birlikte o heyecanı tatmaları için ilk kıvılcımın belki ateşlenme noktası olarak çocuk ve aile parkuruna bekliyoruz. Tamamen ücretsiz. O büyük başlangıç noktasının altından, miniklerimizi de aileleriyle birlikte 5 kilometrelik parkura doğru uğurlayacağız. Dolayısıyla yarışan sporcularımızın yarışa, seyircilerimizi tezahürata ve desteklemeye, EXPO alanına gelemeyecek olanlara da bu 109 kilometre hayatın içerisinden, şehrin içinden geçiyor. Balkonlarından, pencerelerinden, kapı önlerinden sporcularımızı ve bu 50 ülkeye nasıl bir misafirperver ülke olduğumuzu göstermeyi bekliyoruz" diyerek konuşmasını tamamladı.