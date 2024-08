Kozanlı Deniz Can Uçar Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda Birinci Oldu

Adana'nın Kozan ilçesinde yaşayan 15 yaşındaki Deniz Can Uçar, Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda 70 kiloda dünya birincisi oldu.

Bilek güreşinde Türkiye Şampiyonu olan Deniz Can Uçar, Türkiye'yi Moldova Kişinev'de yapılan olan Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda temsil etti. 70 kilogramda finale kalan Deniz Can Uçar, Gürcistanlı rakibi ile karşı karşıya geldi. Yapılan müsabakalarda rakibini yenen Kozanlı Deniz Can Uçar dünya şampiyonu olarak milli marşı okuttu.

Deniz Can Uçar, "Bizlere yürekten inanan desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ederim. Vatanımızı milletimizi ve Kozan'ımızı çok iyi temsil ettik. Sonunda başardık ve şampiyon olduk bayrağımızı göndere çekmekten çok mutluyum "dedi. - ADANA