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Kerem Aktürkoğlu'ndan Filistin'e Destek Mesajı

Kerem Aktürkoğlu'ndan Filistin'e Destek Mesajı
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Portekiz ekibi Benfica'da forma giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki göstererek, bu katliamların durması gerektiğini belirtti ve insanların bu konuda sessiz kalmamaları gerektiğini vurguladı.

Portekiz ekibi Benfica'da forma giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, İsrail'in Filistin'e saldırılarına sessiz kalamadığını belirterek, "Böyle bir dehşet karşısında her şey yolundaymışçasına hayatımıza devam etmek ne kadar mümkün? Bu katliam durmalı, çocuklar yaşamalı, aileler mutlu olmalı. Artık yeter" dedi.

Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, İsrail'in Filistin'e saldırılarına tepki gösterdi. Bununla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Aktürkoğlu, "Herkesin temkinli yaklaşılması gerektiğini söylediği bir konu olduğunun farkındayım, duyuyorum. Ama duyduklarım sadece onlar değil. Bir halkın çaresiz çığlığı; ölen çocukların, sivillerin maruz kaldığı katliam. Bazen evlerinde, bazen ibadet alanlarında, bazen de yardım bekledikleri hastanelerde. İsrail ile Filistin arasında tarih boyunca birçok şey yaşanmış olabilir ancak şu an gördüğüm, bir milletin yok edilmek üzere olması. Bunu biliyorum ve buna sessiz kalamıyorum. Yukarıda saydıklarımı kınamayacak kimse var mı? Böyle bir dehşet karşısında her şey yolundaymışçasına hayatımıza devam etmek ne kadar mümkün? Bu katliam durmalı, çocuklar yaşamalı, aileler mutlu olmalı. Artık yeter!" ifadelerini kullandı.

Kerem Aktürkoğlu daha önce de Filistin'e yapılanlarla ilgili tepkisini göstermişti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Kerem Aktürkoğlu Politika Portekiz Filistin Benfica İsrail Spor

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