Kayserispor taraftarının tribünü belli oldu - Haberler

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Kayserispor taraftarının tribünü belli oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Kayserispor taraftarının tribünü belli oldu

Kayserispor ile Sivasspor arasında 26 Mayıs Perşembe günü oynanacak Türkiye Kupası Final maçında taraftarların hangi tribüne gireceği belli oldu.

Kayserispor ile Sivasspor arasında 26 Mayıs Perşembe günü oynanacak Türkiye Kupası Final maçında taraftarların hangi tribüne gireceği belli oldu.

Kayserispor ile Sivasspor arasında oynanacak Türkiye Kupası final maçında taraftarların hangi tribünde yer alacağı belirlendi. Kayserispor taraftarı Doğu ve Kuzey kale arkası tribününde maç izleyecek. Atatürk Olimpiyat stadında 26 Mayıs 2022 Perşembe günü oynanacak maçta Kayserispor taraftarı, Doğu tribünü ve Kuzey kale arkası tribününde maç izleyecek.

Sivasspor taraftarı ise Batı ve Güney kale arkası tribününde yerini alacak. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Kupası, Kayserispor, Sivasspor, Mayıs, Spor, Haberler

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