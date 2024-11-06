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Kayseri U16 Ligi'nde Ahde Vefa Örneği

Kayseri U16 Ligi'nde Ahde Vefa Örneği
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Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, yeni sezonda U16 Ligi grup isimlerini spor camiasına katkıda bulunan önemli isimlerle anarak ahde vefa örneği sergiledi.

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'ndan (ASKF) yeni sezonda ahde vefa örneği sergileyerek, spor camiasına emeği olan kişilerin isimlerini gruplara verdi.

ASKF Başkanı Mutlu Önal ve yönetim kurulu üyeleri bu ay içerisinde başlayacak olan U16 Ligi gruplarının isimleri belirledi. Kayseri spor camiasına büyük emekleri ve katkıları olan Recep Dikkeş, Bekir Demirağ, Osman US ve Özcan Senem'in isimleri U16 Liginde anılacak. Kayseri U16 Ligin 4 grupta toplam 38 takım mücadele edecek. Dün çekilen fikstür sonrası 23-24 Kasım'da başlayacak olan U16 Ligi A Grubunda Recep Dikkeleş, B Grubunda gazeteci Bekir Demirağ, C Grubuna Osman US ve D Grubuna ise Özcan Senem'in isimleri verdi.

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu yapılan paylaşımda, "Kayseri U16 Ligi isimleri belli oldu. Kayseri spor camiasına büyük emekleri ve katkıları olan Recep Dikkeleş'in ismi U16 Ligi A Grubuna, Bekir Demirağ'ın ismi B Grubuna, Osman US'un ismi C Grubuna ve Özcan Senem'in ismi ise D Grubuna verildi" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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