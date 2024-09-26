Kanarya sürprize izin vermedi! Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise'yı 2-1 yendi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında sahasında Belçika ekibi Union Saint- Gilloise ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, her iki takımın da 10 kişi kaldığı maçta rakibini 2-1 mağlup etti ve turnuvanın lig etabına 3 puanla başladı.

MOURINHO REKOR KIRDI

Öte yandan Kanarya'nın teknik direktörü Jose Mourinho da bu maçla birlikte tarihe geçti. Portekizli teknik adam, Union Saint-Gilloise maçıyla birlikte 21. yüzyıl içinde 9 farklı takımla Avrupa kupaları grup aşamasında mücadele ederek rekor kırdı.

CENGİZ VE AMBRABAT İLK KEZ 11'DE

Fenerbahçe'de Cengiz Ünder, bu sezon sarı-lacivertli formayla ilk kez ilk 11'de görevlendirildi. Sezon başında transfer döneminde gönderilmesi gündeme gelen ancak Mourinho'nun takımda tuttuğu Cengiz, ligde 2 maçta sonradan oyuna dahil olmuştu. Öte yandan sarı-lacivertlilerin yeni transferi Sofyan Amrabat da bu sezon ilk kez ilk 11'de forma şansı buldu. Transfer döneminin son bölümünde kadroya katılan tecrübeli orta saha oyuncusu, Kasımpaşa ve Galatasaray müsabakalarında sonradan oyuna dahil olmuştu.

ÇAĞLAR PERDEYİ AÇTI

Fenerbahçe, 26. dakikada Çağlar Söyüncü ile golü buldu. Paslaşarak kullanılan köşe vuruşunun devamında Rodrigo Becao'un çevirdiği topu filelere göndermeyi başaran Çağlar, takımını 1-0 öne geçirdi. Milli yıldız, bu golü hamile olan eşine hediye etti.

UNION SG 10 KİŞİ KALDI

Konuk takımda Kevin Mac Allister, 73. dakikada kaleciyle karşı karşıya kalmaya hazırlanan Fenerbahçeli En-Nesyri'ye ceza sahası dışında yaptığı faul sonrasında direkt kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Union Saint-Gilloise, maçın son bölümünü 1 kişi eksik oynadı.

KENDİ KALELERİNE ATTILAR

Fenerbahçe'yi rahatlatan gol 81. dakikada geldi. Dusan Tadic'in pasında sağ çaprazdan vuruşunu yapan Osayi-Samuel'in şutunu kaleci Anthony Moris kurtardı. Moris'ten dönen top Christan Burgess'e çarparak ağlara gitti ve skor 2-0'a geldi.

OSAYI-SAMUEL 3 DAKİKADA ATILDI

Fenerbahçe'de 65. dakikada Mert Müldür'ün yerine oyuna giren Osayi-Samuel, 87. dakikada gördüğü sarı-kartın ardından 90. dakikada yaptırdığı penaltıyla ikinci sarı kartı gördü ve kırmızı kartla oyundan atıldı.

LIVAKOVIC PENALTI KURTARDI

Osayi-Samuel'in yaptırdığı penaltıda Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic, gole izin vermedi. Livakovic, vatandaşı Franjo Ivanovic'in sağına vurduğu topta köşeyi bildi ve topu çıkarmayı başardı.

SYKES SKORU BELİRLEDİ

Konuk takım, kaçırdığı penaltının ardından 90+3. dakikada Ross Sykes ile golü bulsa da kazanan değişmedi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca sahadan 2-1'lik skorla galip ayrılan taraf Fenerbahçe oldu.

SIRADAKİ RAKİP

UEFA Avrupa Ligi ilk hafta karşılaşmasında konuk ettiği Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'yı 2-1 mağlup ederek turnuvanın lig etabına 3 puanla başlayan sarı-lacivertliler, ikinci hafta maçında Hollada ekibi Twente'ye konuk olacak.Bu karşılaşma 3 Ekim Perşembe günü TSİ 22.00'de oynanacak. Union Saint-Gilloise ise aynı gün Bodo/Glimt'i ağırlayacak.