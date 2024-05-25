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Judo Minikler Türkiye Şampiyonası Uşak'ta Başladı

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Judo Minikler Türkiye Şampiyonası, Uşak Yeni Spor Salonu'nda başladı. Şampiyonaya 71 ilden bin 433 sporcu katıldı.

Judo Minikler Türkiye Şampiyonası, kız ve erkekler toplamda 71 ilden bin 433 sporcu katılımıyla Uşak Yeni Spor Salonu'nda başladı.

Minikler Türkiye Judo Şampiyonası heyecanı Uşak'ta start aldı. 71 ilden 236 antrenör, bin 433 sporcu ve 50 hakemin katıldığı şampiyonanın ilk gününde erkekler; 26 ve 60 kızlarda 24 ve 57 kg müsabakaları yapıldı.

Türkiye Şampiyonası'nın açılış törenine Uşak Valisi Turan Ergün, AK Parti Uşak Milletvekili Fahrettin Tuğrul, Uşak İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, Uşak Gençlik ve Spor İl Müdürü Hacı Tevfik Özdemir, Judo Federasyon Başkanı Sezer Huysuz, Kulüp Başkanları, Hakemler, antrenör ve sporcular katıldı.

Açılış töreninde konuşma yapan Uşak Valisi Turan Ergün, "Spor, hayatınızda her zaman alanında olmalı. Çünkü spor ; sağlıklı yaşamın ön şartlarından biri olduğu gibi öz disiplininiz, rekabet anlayışınızın arkadaşlıklarınızı pekiştirmesi, empati kurmanızı sağlaması gibi kazanımlarla fiziksel gelişiminizle birlikte bilişsel gelişiminizi de destekler. Ülkemizin bu konudaki hassasiyetine, Memleketimiz de aynı özveriyle Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz koordinatörlüğünde birçok alanda spor ve gençlik faaliyetleri düzenleyerek hizmet etmektedir. İl müdürlüğümüz bu faaliyetleri müdürlüğümüze bağlı farklı branşlarda görev yapan 45 antrenör, 20 bine yakın lisanslı sporcu ve 188 faal kulüp ile yapmaktadır" dedi.

Uşak Valisi Turan Ergün de, "Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze ayrılan ödenek doğrultusunda ilimizdeki kulüplerin ve okulların spor faaliyetlerini daha etkili bir şekilde gerçekleştirmesine, sporun her alanında ilimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek yeteneklerimizin keşfedilmesine katkıda bulunmak için çalışmalarımızın devam ettiğini belirtmek isterim. Hedefimiz, çocuklarımızın ve gençlerimizin sporun her dalında becerilerini geliştirerek sağlıklı ve her yönden donanımlı bireyler olarak yetişmeleri ve ülkemizi her alanda en iyi şekilde temsil edebilmelerini sağlamaktır. Sözlerime son verirken sizleri Uşak'ta görmekten duyduğum mutluluğu ifade ederek, bu hedeflerinize en güzel haliyle ulaşabilmenizi temenni ediyor ve başarılar diliyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından eleme turlarıyla devam eden Minikler Türkiye Judo Şampiyonası heyecanı

ilk gün müsabakaların sona ermesiyle dereceye giren sporculara protokol üyeleri tarafından kupa ve madalyaları verilerek son buldu.

Öte yandan müsabakaların 26 Mayıs Pazar günü son bulacağı öğrenildi. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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