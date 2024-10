İzlandalı aile Sea to Sky'da yarışacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Antalya Valiliği, Türkiye Motosiklet Federasyonu, Kemer Kaymakamlığı, Olympos Teleferik'in katkılarıyla Kemer Enduro Motosiklet Kulübü (KEMK) tarafından organize edilen ve bu yıl 15'incisi düzenlenecek olan Sea to Sky Enduro Motosiklet Yarışı, bu yıl ilk defa 7 etaplı Hard Enduro Dünya Şampiyonası'nın 6'ncı ayağı olarak gerçekleştirilecek. Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından Hard Enduro Dünya Şampiyonası kapsamına alınan Sea to Sky Enduro Motosiklet Yarışı'na 42 ülkeden 420'nin üzerinde sporcunun başvuru yaptı. Dünyanın en önemli yarışları arasında gösterilen Sea to Sky'da bu yıl İzlandalı anne, baba ve 2 çocuktan oluşan aile de mücadele edecek. 7 yıldır 2 ya da 3 kişi katıldıkları Sea to Sky'a bu yıl ilk defa tüm fertleriyle yarışacak olan aile, 'Sorry Bro' takım adıyla zorlu etaplarda zirveye çıkmaya çalışacak.

'AİLECE HEM EĞLENİYOR HEM DE YARIŞIYORUZ'

Ailede ilk olarak bu spora başlayan baba 58 yaşındaki Haukur Thorsteınsson, "Bu spora 38 yaşında biraz geç başladım. Daha sonra bulunduğumuz yerde ailemi de motosiklet kullanmaları için teşvik ettim ve birlikte sürmeye başladık. İlk organizasyonuma da İzlanda'da katıldım. Orada Sea to Sky'ın ismini duydum, en eğlenceli hard enduro yarışı olarak. Buraya katılmak istedim. 7 yıldır da bu yarışa geliyoruz, gerçekten yarışın bu ismi hak ettiğini düşünüyorum. Şu anda da burada aile olarak bulunuyoruz ve her birimiz yarışıyoruz. Kemer doğasıyla, deniziyle muhteşem bir yer. Burada vaktimiz de gerçekten güzel geçiyor. Ailece denize de girebiliyoruz. Sürüş yapabilecek çok noktası var. Ayrıca burada dünyanın her yerinden hard enduro yarışçıları Sea to Sky için toplanıyor ve onlarla birlikte vakit geçirmeyi çok seviyorum. Ayrıca bölgenin güzelliğinin yanı sıra Türk insanın sıcakkanlı olması bizi olumlu etkiliyor" dedi.

Sea to Sky'da bu yıl altın geçiş kapısından geçmek istediğini aktaran Haukur Thorsteınsson, "Tabii yaşımın büyük olmasından kaynaklı bu geldiğim 7 yıl boyunca altın geçiş kapısına ulaşamadım. Geçen yıllar içerisinde 4 yıl önce sadece bir checkpoint arkasında kaldım. Fakat bu sene kesinlikle hedefim altın kapısına uluşmak" diye konuştu.

'HEDEFİMİZ GÜMÜŞ GEÇİŞ KAPISINDA GEÇMEK'

Ailenin en küçüğü iki çocuk annesi olan 33 yaşındaki Anita Hauksdottır, "İki yıl önce düzenlenen Sea to Sky organizasyonunda kaza yaşamıştım ve o sene yarışı yarım bırakmak zorunda kaldım. Bu yıl ise antrenman sayım az olduğundan dolayı hedefim babam gibi değil. Gümüş geçiş kapısına ulaşmayı hedefliyorum. Birçok kez ayrı ayrı zamanlarda katıldığımız Sea to Sky'a bu sefer tam aile olarak katılıyoruz. Yarışta annemden, babamdan ve ağabeyimden özellikle beklentim onların bu eğlenceli olsa da çok zorlu yarışta gümüş kapısına ulaşmaları" dedi.

Yarışa 2 yıl önce katıldığında çocuklarının da kendisiyle birlikte olduğunu anlatan Anita Hauksdottır, "Kızım 13 yaşında ve 3 yaşından itibaren motosiklet kullanıyor, oğlum ise 5 yaşında şu anda elektrikli motosiklet kullanıyor. Onlarla ve annemle babamla katılmıştım o zaman. Burada çok fazla arkadaşım da var. Aynı zamanda çok sıcak burası benim için. Bu beni zorluyor olsa da yıllardır buraya yarış için geliyorum ve tekrar dağda elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım" diye konuştu.

'EŞİMİN VE ÇOCUKLARIMIN BU SPORU YAPMASINDAN KORKMUYORUM'

Ailenin en büyüğü olan anne 60 yaşındaki Theodora Bjork Heımısdottır, bu spora kocasından dolayı başladığını ve şu anda ailenin tamamıyla birlikte yarışacaklarından dolayı heyecanlı olduğunu söyledi. Theodora Bjork Heımısdottır, "Ailemin tüm fertlerinin bu sporu yapmasından korkmuyorum. Çünkü ben de bu sporun neredeyse 20 yıldır içerisindeyim. 2 yıl önce kızım Anita talihsiz bir olay yaşadı, kolunda kırık oluştu ama bu sporun doğasında olan bir durum, düşüp kalkacaksınız. Bu yıl ilk defa ailece birlikte yarışıyor olmamızdan dolayı ve bu yarışın kontrollü olmasından dolayı kızım ve oğlum için bir korku duymuyorum" dedi.

'TAKIMIMIZIN ADI SORRY BRO'

35 yaşındaki Arnor Hausson da babasının 10 yaşında cesaretlendirmesiyle bu spora başladığını kaydederek, şunları söyledi:

"Babamın her sabah beni 5 ya da 6 gibi kaldırıp doğaya motorla çıkmamızla bu spora başladım. Daha sonraki dönemlerde 16 yaşımda yaşadığım diz sakatlığından dolayı profesyonel olma yolunda biraz daha zorlandım. Bundan sonra da bu spora hobi olarak gönül vererek katılım göstermeye başladım. Sea to Sky'a daha önce de defalarca katıldım. Yarışın ilk bölümleri bu işi hobi yapanlar için uygun fakat ondan sonrasındaki etaplarda yarış daha da zorlaşıyor ve bu etaplar da profesyonellere yönelik. Daha önceki yarışlarda da gümüş kapısını genellikle geçtim. Takımımızın ismi 'Sorry Bro' (Kusura bakma, kardeşim). Bunu birlikte çalıştığımız ve bizi destekleyen firma ile bulduk. Bunun anlamına da birlikte karar verdik. Yarışın içerisinde bazı geçişlerde 'Sorry Bro' isminin kullanılması durumu söz konusu enduro yarışlarında. Geçişin olmadığı noktalar için bu ibareyi kullanıyorlar. Bizler de oradan esinlenerek bu ismi koyduk."