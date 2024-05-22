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İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası devam ediyor

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Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonunca düzenlenen 10. İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası, Antalya'da devam ediyor. Bugün oynanan maçlarda İskoçya, Galler'i 3-2, İngiltere ise Yunanistan'ı 5-0 mağlup etti. Yarın ise Türkiye, Belçika ile karşılaşacak.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonunca düzenlenen 10. İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası, Antalya'da devam ediyor.

Serik ilçesi süren şampiyonada bugün oynanan maçlarda B grubunda İskoçya ile Galler karşılaştı. Karşılaşmayı İskoçya 3-2 kazandı. B grubunun diğer maçında ise İngiltere, Yunanistan'ı 5-0 mağlup etti.

Günün diğer maçlarında C grubunda Danimarka ile Ukrayna karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Ukrayna 8-0 kazandı. C grubunun diğer maçında ise İtalya, Sırbistan'ı 2-0 yendi.

Şampiyona yarın A grubunda ev sahibi Türkiye ile Belçika, Fransa ile Polonya, B grubunda İskoçya ile İngiltere, Almanya- Galler maçları ile devam edecek.

Türkiye ikinci maçını yarın saat 10.30'da Calista Sports Center sahasında oynayacak.

Kaynak: AA / Spor

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