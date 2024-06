Icardi'den duygusal paylaşım! Erden Timur'a bu sözlerle veda etti

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, sarı kırmızılı kulüpten istifa eden Erden Timur için veda mesajı yayınladı. Yıldız futbolcunun mesajında kullandığı ifadeler dikkat çekti.

"NE KADAR SAVAŞTIĞINI ÇOK AZ KİŞİ BİLİYOR"

Instagram hesabından paylaşım yapan sarı-kırmızılı oyuncu, "Hiçbir zaman yalnız değildin. Hiçbir zaman yalnız yürümedin. Her savaşta omuz omuza, her şeye ve herkese karşı savaştın. Birlikte göğüs gerdik fırtınalara, ne kadar güçlü olursa olsun ve hep galip çıktık. Bugün aşklarınızın kulübüne, uğruna canınızı verdiğiniz kulübe veda ediyorsunuz. Bu kulüp için ne kadar savaştığını çok az kişi biliyor ama bitti diye ağlamayın, oldu diye gülümseyin ve eminim gelecekte öyle olacaktır. Geri döneceksin ve her zamankinden daha güçlü olacaksın. Seni çok seviyorum Erden Timur, her şey için sonsuz teşekkürler"ifadelerini kullandı.

GALATASARAY'A GELMESİNDE TİMUR'UN PAYI BÜYÜK

2022-2023 sezonunun başında Galatasaray'a transfer olan Mauro Icardi, sarı-kırmızılı takımda forma giydiği 2 sezonda da şampiyonluk yaşamıştı. Onunla birlikte aynı başarılara imza atan Erden Timur, bu sezon Süper Lig'de gol krallığı da yaşayan Arjantinli golcünün Cimbom'a transfer olmasında büyük rol oynamıştı.