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Memur ve emeklilerin zam oranı değişti

Memur ve emeklilerin zam oranı değişti
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TÜİK tarafından açıklanan mart ayı enflasyonu memur ve emekli maaşlarına uygulanacak zam oranı için de önemli veri olarak kabul ediliyor. Buna göre tüm memur ve emekli grubunun alacağı zam oranları için ilk hesap son enflasyon verileriyle değişmiş oldu. Böylece SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin şimdiden alacağı zam oranı yüzde 10.05 oldu.

Mart ayı enflasyonunun açıklanmasıyla hem memur maaşları hem de SSK ve Bağkur emekli maaşları için uygulanacak zam oranına dair ilk veriler de ortaya çıkmış oldu. 3 aylık enflasyon farkı olarak bilinen bu veri baz alınarak yeni maaş zamları hesaplanacak. Bir başka deyişle yılın ikinci yarısı olan Temmuz Aralık arası dönem için yapılacak zam oranı 3 aylık enflasyon verileriyle değişmiş oldu.

YÜZDE 10.05'LİK ZAM CEPTE

TÜİK'in açıkladığı son rakamlara göre 2025 yılı Mart ayı enflasyonu 2.46 olarak gerçekleşti. Böylece memur ve emeklilerin maaşlarının hesaplanması için baz alınan yılın üçüncü enflasyon verileri de netleşmiş oldu. Bu hesaplama baz alındığında emekli maaşları için zam oranı Ocak ayı verisi yüzde 5.03, Şubat'ta yüzde 2.27, Mart'ta yüzde 2.46 oldu. Bu üç aylık enfalsyon farkı toplandığın ortaya çıkan yüzde 10.05'lik toplam, SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin şimdiden alacağı yani kesinleşen zam oranı olarak ortaya çıktı. Söz konusu zam oranının 6 aylık farkının ortaya çıkması içinNisan, Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanması beklenecek.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ İÇİN 3 VERİ DAHA KALDI

Memur maaşları ile memur emeklisinin maaşlarına bu senenin ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında yüzde 5 zam yapılacak. Bu zam oranları enflasyonun altında kalırsa gerçekleşecek. Enflasyon zam oranlarından yüksek kalırsa memur ve memur emeklileri enflasyon farkını da zam olarak maaşlarında görecek. Memur ve memur emeklilerinin maaş zammı için Nisan, Mayıs ve Haziran ayları enflasyon verilerinin de açıklanması gerekiyor.

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Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Ekonomi
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