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HDP'li Encü'den skandal paylaşım! Portekiz'i Kürtçe sözlerle tebrik etti

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A Milli Futbol Takımımızın Euro 2024'te grubundaki ikinci maçta Portekiz'e 3-0 kaybetmesinin ardından eski HDP Milletvekili Ferhat Encü skandal bir paylaşım yaptı. Encü, Kürtçe sözlerle Portekiz'i tebrik etti. Encü'ye tepki yağarken bir sosyal medya kullanıcısı, "Senin vatandaşlıktan çıkarılman çıkarılman lazım." dedi.

Eski HDP Milletvekili Ferhat Encü, A Milli Futbol Takımımızın Euro 2024'te Portekiz'e 3-0 mağlup olmasının ardından skandal bir paylaşım yaptı. Encü, Kürtçe ifadeler kullandığı paylaşımında Portekiz'i tebrik etti.

A Milli Futbol Takımımız, 2024 Avrupa Şampiyonası F Grubu'ndaki ikinci maçında Portekiz'e 3-0 yenildi.

Bu sonucun ardından A Milliler, F grubunda ikinci maçlar sonunda 3 puanla ikinci sırada yer aldı. Portekiz ise 6 puanla grupta zirveye oturdu. Portekiz, gruptan çıkmayı garantiledi.

Karşılaşmanın ardından HDP'nin 26. Dönem Şırnak Milletvekili olan Ferhat Encü, sosyal medya hesabından skandal bir paylaşımda bulundu. Encü, Türkiye'yi yenen Portekiz'i tebrik etti. Encü Kürtçe paylaşımında, "Bijî Portîkez… (Yaşa Portekiz)" ifadelerini kullandı. Encü'nün paylaşımına sosyal medya kullanıcıları sert tepki gösterdi.

HDP'li Encü'den skandal paylaşım! Portekiz'i Kürtçe sözlerle tebrik etti

İşte sosyal medyadaki tepkilerden bazıları:

HDP'li Encü'den skandal paylaşım! Portekiz'i Kürtçe sözlerle tebrik etti

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Spor

A Milli Futbol Takımı Sosyal Medya Milletvekili Ferhat Encü Portekiz Futbol Politika Spor Güncel Haberler

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