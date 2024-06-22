HDP'li Encü'den skandal paylaşım! Portekiz'i Kürtçe sözlerle tebrik etti

Eski HDP Milletvekili Ferhat Encü, A Milli Futbol Takımımızın Euro 2024'te Portekiz'e 3-0 mağlup olmasının ardından skandal bir paylaşım yaptı. Encü, Kürtçe ifadeler kullandığı paylaşımında Portekiz'i tebrik etti.

A Milli Futbol Takımımız, 2024 Avrupa Şampiyonası F Grubu'ndaki ikinci maçında Portekiz'e 3-0 yenildi.

Bu sonucun ardından A Milliler, F grubunda ikinci maçlar sonunda 3 puanla ikinci sırada yer aldı. Portekiz ise 6 puanla grupta zirveye oturdu. Portekiz, gruptan çıkmayı garantiledi.

Karşılaşmanın ardından HDP'nin 26. Dönem Şırnak Milletvekili olan Ferhat Encü, sosyal medya hesabından skandal bir paylaşımda bulundu. Encü, Türkiye'yi yenen Portekiz'i tebrik etti. Encü Kürtçe paylaşımında, "Bijî Portîkez… (Yaşa Portekiz)" ifadelerini kullandı. Encü'nün paylaşımına sosyal medya kullanıcıları sert tepki gösterdi.

İşte sosyal medyadaki tepkilerden bazıları: