Haftada 500 kilometre pedal çevirerek yarışmalara hazırlanıyor - Haberler

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Haftada 500 kilometre pedal çevirerek yarışmalara hazırlanıyor

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Haftada 500 kilometre pedal çevirerek yarışmalara hazırlanıyor

Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle yoğun antrenman programına başlayan Eskişehir Bisiklet Takımı, haftada 500 kilometre pedal çevirerek müsabakalara hazırlanıyor.

ESKİŞEHİR (İHA) - Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle yoğun antrenman programına başlayan Eskişehir Bisiklet Takımı, haftada 500 kilometre pedal çevirerek müsabakalara hazırlanıyor.

Eskişehir Bisiklet Takımı (ESBIKE), uzun süren kış mevsiminin ardından hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte çalışmalarını artırdı. Takım kaptanı Gökay Konuk eşliğinde Eskişehir, Bursa, Kütahya, Afyonkarahisar ve Bilecik şehirlerinde antrenmanlarına devam eden milli sporcular, haftada 500 kilometre pedal çeviriyor. Dağ bisikleti dalında da çalışmalar yapan sporcular, ormanlık alanlarda zorlu rotalarda çalışıyor. Covid-19 kısıtlamaları döneminde antrenmanlara ara verdiklerini aktaran bisikletçiler, pandemi öncesi performanslarına dönmek istediklerini belirtti. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Spor

Eskişehir, Bisiklet, Bilecik, Kütahya, Spor, Haberler

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