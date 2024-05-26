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Gençlerbirliği Futbol Akademisi Altyapı Seçmeleri Başlıyor

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Gençlerbirliği Futbol Akademisi, yeni yıldızları keşfetmek için altyapı seçmelerine başlıyor. İlk etap seçmeleri 30 Mayıs-2 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Gençlerbirliği Futbol Akademisi altyapı seçmelerinin ilk etabı, 30 Mayıs-2 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Türk futboluna önemli oyuncular kazandıran Gençlerbirliği, altyapısında yeni yıldızları yetiştirmek için seçme yapacak.

Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre, 2012-2015 yılları arasındaki yaş gruplarını kapsayacak seçmeler için başvurular 26-29 Mayıs tarihlerinde alınacak.

2008-2011 yılları arasındaki yaş gruplarını kapsayacak ikinci etap seçmelerinin tarihleri ise daha sonra duyurulacak.

Kaynak: AA / Spor

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