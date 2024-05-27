Galatasaray ve Fenerbahçe Taraftarları Şanlıurfa'da Şampiyonluğu Kutladı

Trendyol Süper Ligde Galatasaray'ın 24. şampiyonluğunu elde etmesi Şanlıurfa'da Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarı tarafından birlikte kutlandı.

Trendyol Süper Lig'de lider olan Galatasaray, son maçında Konyaspor'u 3-1 yenerek 24. şampiyonluğunu ilan etti. Şampiyonluk mücadelesinin son dakikaya kadar sürdüğü ligde ipi göğüsleyen Galatasaray'ın taraftarları Şanlıurfa'da şampiyonluğu coşkulu bir şekilde kutladı.

Fenerbahçe ile Galatasaray bayrakları yan yana dalgalandı

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarına bazı Fenerbahçe taraftarları da katıldı. Galatasaray taraftarının oluşturduğu konvoya katılan Fenerbahçeliler, kendi takımlarının bayraklarını salladı.

Her iki takım taraftarının birlikte kutlama yapması her kesim tarafından büyük bir takdirle karşılandı. - ŞANLIURFA