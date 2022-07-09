Galatasaray, Sergio Oliveira'yı KAP'a bildirdi
İhlas Haber Ajansı - Spor
Galatasaray Sergio Oliveira'nın transferi için futbolcu ve kulübü Porto ile resmi görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Galatasaray Sergio Oliveira'nın transferi için futbolcu ve kulübü Porto ile resmi görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Sarı-kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan bir açıklama şöyle:
"Profesyonel Futbolcu Sergio Miguel Relvas Gonçalves Pereira de Oliveira'nın kulübümüze transferi konusunda, futbolcu ve kulübü Futebol Clube do Porto ile resmi görüşmelere başlanmıştır." - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı / Spor