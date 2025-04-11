Galatasaray, Samsunspor'u deplasmanda 2-0 yendi

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, rakibini 2-0 yenerek şampiyonluk yarışında hata yapmadı.

OKAN BURUK'TAN 2 DEĞİŞİKLİK

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Samsunspor'a konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son maça göre ilk 11'de 2 değişiklik yaptı. Galatasaray, karşılaşmaya Muslera, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakçı, Eren Elmalı, Torreira, Lemina, Yunus Akgün, Sara, Barış Alper Yılmaz ve Osimhen ile başladı.

Teknik direktör Okan Buruk, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde deplasmanda Fenerbahçe ile oynadıkları derbide ilk 11'de görev verdiği oyunculardan Günay Güvenç'i yedeğe çekerken, Kaan Ayhan ise sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı. Buruk, Samsunspor karşısında bu isimlerin yerine Muslera ve Sallai'yi ilk 11'de sahaya sürdü.

HOLSE'NİN GOLÜ OFSAYT

Karşılaşmanın 9. dakikasında savunmanın arkasına sarkan Carlo Holse, Muslera'nın üzerinden aşırtarak topu ağlara gönderdi ve Karadeniz ekibini 1-0 öne geçirdi. Hakem Ozan Ergün, Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi'ndeki kontrolün ardından Holse'nin ofsaytta olduğunu işaret etti ve bu gol iptal edildi.

PERDEYİ YUNUS AÇTI

Bu pozisyondan 5 dakika sonra perdeyi Yunus Akgün açtı. Galatasaray'ın Sara ile kullandığı serbest vuruşta Samsunspor savunması topu karşıladı. ceza yayında Osimhen'in vuruşunda top savunmadan geri geldi. Ardından Lemina, bir kez daha kaleyi yokladı. Tekrar savunmadan seken top penaltı noktasının solunda Yunus'un önünde kaldı. 24 yaşındaki sol ayağıyla sert çektiği şutta top fillere gitti.

GALATASARAY'DAN PENALTI İTİRAZI

Sarı-kırmızılılarda Lucas Torreira, karşılaşmanın 19. dakikasında rakip ceza sahasında Rick van Drongelen'in yerde kaldı ve gözler müsabakanın hakemi Ozan Ergün'e çevrildi. Hakem Ergün, oyunun devam etmesini istedi. Futbolcular başta olmak üzere Galatasaray cephesi, bu karara itirazda bulundu. Taraftarlar da penaltı verilmemesine tepki gösterdi.

OSIMHEN FARKI 2'YE ÇIKARTTI

Galatasaray, ikinci yarı başlar başlamaz 47. dakikada farkı 2'ye çıkarttı. Yunus Akgün, sağ kanattan savunma arkasına hareketlenen Victor Osimhen'e derin bir top gönderdi. Osimhen, ceza sahası sağından sağ ayak içiyle yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve takımını 2-0 öne geçirdi.

SALLAI CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Sarı-kırmızılılarda Roland Sallai, 70. dakikada orta alanın solunda Mouandilmadji'ye yaptığı faulün ardından sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü. Macar futbolcu, 32. haftada Bodrum FK ile iç sahada oynanacak müsabakada takımını yalnız bırakacak.

ISMAIL JAKOBS GERİ DÖNDÜ

Galatasaray'da uzun süreli sakatlığını atlatan Ismail Jakobs, karşılaşmanın 83. dakikasında Roland Sallai yerine oyuna dahil oldu. Sarı-kırmızılılarda bu dakikalarda Gabriel Sara ve Yunus Akgün de kenara geldi. Ahmed Kutucu ve Dries Mertens oyuna dahil oldu.

PUAN FARKI 6

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Galatasaray, Samsunspor deplasmanından 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Bu sonucun ardından Galatasaray, ligde 74 puana yükseldi. Samsunspor, 51 puanda kaldı. Lider Galatasaray, maç fazlasıyla takipçisi Fenerbahçe ile puan farkını 6'ya yükseltti. Süper Lig'in bir sonraki haftasında Galatasaray, sahasında Bodrum FK ile karşılaşacak. Samsunspor, Alanyaspor deplasmanına gidecek.

SAMSUNSPOR ÜST ÜSTE 3. KEZ MAĞLUP

Galatasaray, Süper Lig'de en zorlu deplasmanlardan olan Samsun'da 2-0'lık skorla kazandı ve şampiyonluk yolunda kritik virajı kayıpsız döndü. Ligde Samsunspor maçından önce Beşiktaş'a mağlup olan Galatasaray, Süper Lig'de bir hafta aranın ardından kazandı. Samsunspor, ligde üst üste üçüncü mağlubiyetini aldı.

SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU