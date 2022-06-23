Galatasaray, Okan Buruk ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı - Haberler

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Galatasaray, Okan Buruk ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Galatasaray, Okan Buruk ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı

Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüp, Buruk'a önümüzdeki sezon için 17 milyon TL, 2023-2024 sezonu için ise 20 milyon TL ödeme yapacak.

Galatasaray, Okan Buruk ile teknik direktörlük konusunda anlaşma sağlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Sarı-kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlüğü için, Şirketimiz ile Sayın Okan Buruk arasında 2023-2024 sezonu sonuna kadar  1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzalanmıştır.  Buna göre Teknik Direktörümüze 2022-2023 sezonu için net 17.000.000 TL sezonluk ücret ödemesi yapılacak olup, Şirketimiz tarafından uzatma opsiyonunun kullanılması halinde Teknik Direktörümüze 2023-2024 sezonu için net 20.000.000 TL sezonluk ücret ödemesi yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.


Demirören Haber Ajansı / Spor

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