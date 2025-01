Galatasaray, Konyaspor'u 1-0 yendi

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 21.haftasında Konyaspor'u konuk etti. Sarı-kırmızılılar, rakibini 1-0 mağlup etmeyi başardı ve namağlup liderliğini sürdürdü.

OKAN BURUK'TAN 1 DEĞİŞİKLİK

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk eden Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, son oynadıkları Dinamo Kiev maçına göre ilk 11'de 1 değişiklik yaptı. RAMS Park'taki müsabakaya sarı-kırmızılılar, Fernando Muslera, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Kaan Ayhan, Yunus Akgün, Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen ilk 11'i ile çıktı.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde ise Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Berkan Kutlu, Gabriel Sara, Ahmed Kutucu, Elias Jelert, Victor Nelsson, Yusuf Demir, Michy Batshuayi ve Metehan Baltacı yer aldı. Okan Buruk, son oynadıkları Dinamo Kiev karşılaşmasında görev alan Berkan Kutlu yerine Roland Sallai'yi sahaya sürdü.

SALLAI SAĞ BEK BAŞLADI

Galatasaray'ın bu yaz transfer döneminde Almanya ekibi Freiburg'tan kadrosuna dahil ettiği Roland Sallai, karşılaşmaya sağ bekte başladı. Sarı-kırmızılı formayla son olarak RAMS Başakşehir'le oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında ilk 11'de başlayan Macar futbolcu, 3 karşılaşmanın ardından TÜMOSAN Konyaspor'a karşı sağ bek olarak sahaya sürüldü.

BOLU'DAKİ YANGIN UNUTULMADI

Karşılaşma öncesinde Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan bir otelde çıkan yangında vefat edenler için saygı duruşunda bulunuldu. Sarı-kırmızılı taraftalar, "Bolu'da hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz" yazılı pankart açtı. Taraftarlar, ilk 3 dakikada herhangi bir tezahüratta bulunmadı.

MUSLERA TARİHE GEÇTİ

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, Süper Lig'in 21. haftasında oynanan Konyaspor maçında sahaya 11'de çıktı ve sarı-kırmızılıların tarihinde en fazla lig maçına çıkan oyuncu oldu. Fernando Muslera, Hatayspor maçında Süper Lig'deki 428. maçını oynayarak Galatasaray'ın unutulmaz kaptanı Bülent Korkmaz'ın rekorunu egale etmişti. Uruguaylı file bekçisi, Konyaspor müsabakasında sahaya çıkarak 429 maç ile Galatasaray tarihinde en fazla lig maçına çıkan oyuncu ünvanını aldı. Süper Lig'deki ilk maçına 2011-2012 sezonunun ilk haftasında 2-0 kaybettikleri Başakşehir karşılaşmasında çıkan Muslera, sarı-kırmızılı ekipte geçirdiği 14 sezonda toplam 535 resmi karşılaşmada oynadı.

Fernando Muslera, Süper Lig'de en fazla maç oynayan yabancı oyuncu ünvanına sahip. Uruguaylı kaleci, 429 karşılaşmayla ligde en fazla müsabakaya çıkan yabancı oyuncu konumunda bulunuyor. Tecrübeli kaleciyi Süper Lig'deki yabancı oyunculardan 392 maçla Trabzonsporlu Edin Visca ve 335 maçla eski Fenerbahçeli Gökçek Vederson takip ediyor.

TARAFTARLARDAN MUSLERA'YA DESTEK

Galatasaraylı taraftarlar karşılaşma öncesi Fernando Muslera'ya destek oldu. Kale arkasında "We belive in you Muslera" yazılı pankart açan sarı-kırmızılı taraftarlar, ısınma sırasında Uruguaylı file bekçisini tezahüratların ardından tribüne çağırdı. Taraftarın isteğini kırmayan Muslera, tribüne gittikten sonra sahanın ortasına gelerek üçlü çektirdi ve seyircilere kalp işareti yaptı.

GALATASARAY'IN GOLÜ OFSAYT

Osimhen, karşılaşmanın 8. dakikasında golü attı ancak ofsayta takıldı. Mertens, orta alandan topu rakip kaleye sürerek rakip ceza sahasına hareketlenen Osimhen'e derin bir top gönderdi. Osimhen, kaleci Slowik'i geçip meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Pozisyonun ardından ofsayt bayrağı kaldırıldı.

GALATASARAY PENALTI KAZANDI

Maçın 19. dakikasında Adil Demirbağ ile ceza alanı içinde yaşadığı mücadele sonrası yerde kalan Victor Osimhen, penaltı itirazlarında bulundu. Hakem Halil Umut Meler önce autu işaret ederken Polonyalı VAR hakemi Pawel Raczkowski'den gelen uyarı sonrasında pozisyonu inceledi ve penaltıyı işaret etti.

OSİMHEN ATTI, GOL SEVİNCİ OLAY OLDU

Topun başına geçen Victor Osimhen, 22. dakikada topu ve kaleci Slowik'i farklı köşelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. simhen, kameranın karşısına geçerek "ağlama" işareti yaptı. 25 yaşındaki futbolcunun bu sevinçle Fenerbahçe'yi hedef aldığı yorumları yapıldı. Daha önce sarı-kırmızılı formayla benzer sevinci Sneijder ve Belhanda da yapmıştı. Fenerbahçelilerin tepkisini çeken bu gol sevinci, Galatasaraylılar tarafından etkileşim yağmuruna tutuldu.

KONYASPOR KIRMIZI KART BEKLEDİ

Konyaspor, Galatasaray, maçın 32. dakikasında kırmızı kart bekledi. Adil Demirbağ, Yunus Akgün ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Konyasporlu futbolcular, Yunus'un yaptığı hareketin kırmızı kartlık olduğuna dair itirazda bulundu. Faulü çalan maçın hakemi Halil Umut Meler, Yunus Akgün'e sarı kart gösterdi. VAR hakemi Pawel Raczkowski ise Meler'i inceleme için davet etmedi.

OSİMHEN'İN GOLÜ BİR KEZ DAHA OFSAYT

Victor Osimhen, 53. dakikada bir kez daha attığı gol öncesinde Barış Alper Yılmaz topu kafayla indirdi ancak Barış'tan önce ofsaytta bulunan Abdülkerim'in rakibini engellediği gerekçesiyle ofsayt bayrağı havaya kalktı. Pozisyon sonrası yaklaşık 3 dakikalık VAR incelemesi sonrası ofsayt kararı geçerli sayıldı.

AHMED KUTUCU İLK KEZ FORMA GİYDİ

Eyüpspor'dan Galatasaray'a transfer olan ve Konyaspor karşılaşmasına yedek kulübesinde başlayan Ahmed Kutucu, 71. dakikada Mertens'in yerine oyuna girerek sarı-kırmızılı formayla ilk maçına çıktı. Yeni transfer Ahmed, oyuna girdikten 1 dakika sonra 72. dakikada sarı kart gördü.