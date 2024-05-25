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Galatasaray, Konya'ya gitti

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Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında yarın deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'la karşılaşacak Galatasaray, Konya'ya hareket etti. Galatasaraylı taraftarlar takımı uğurladı.

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında yarın deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'la karşılaşacak Galatasaray, Konya'ya gitti.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda 19.00'da başlayacak müsabakanın hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden Konya'ya hareket etti.

Galatasaray Kulübü Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur da kafilede yer aldı.

Sarı-kırmızılı takımın Konyaspor maçı kamp kadrosunda bulunuyor:

Fernando Muslera, Eyüp Aydın, Davinson Sanchez, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Dries Mertens, Wilfried Zaha, Derrick Köhn, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Tete, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Sergio Oliveira, Gökdeniz Gürpüz, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Jankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Baran Demiroğlu, Ali Yeşilyurt, Ali Turap Bülbül, Hamza Akman, Efe Akman, Tanguy Ndombele, Serge Aurier, Carlos Vinicius.

Taraftaralar uğurladı

Galatasaraylı taraftarlar, Konya'ya giden sarı-kırmızılı takımı Florya Metin Oktay Tesisleri'nden uğurladı.

Tesislerin önünde bayrakları açan ve meşaleler yakan taraftarlar, oyunculara tezahüratlarla destek verdi.

Sarı-kırmızılı oyunculardan Mauro Icardi ve Fernando Muslera da takım otobüsünün kapısından taraftara karşılık verdi.

Kaynak: AA / Spor

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