Galatasaray, Mondihome Kayserispor maçına 4 değişiklikle çıktı

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Mondihome Kayserispor'u konuk eden Galatasaray, son maçına göre kadroda 4 değişiklikle sahaya çıktı.

Süper Lig'de geçen hafta EMS Yapı Sivasspor ile oynanan maça ilk 11'de başlayan oyunculardan Kerem Demirbay ve Kazımcan Karataş yedeğe çekilirken, gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşen Kerem Aktürkoğlu ile Ali Turap Bülbül de kadroda yer almadı.

Teknik direktör Okan Buruk, Mondihome Kayserispor maçında bu futbolcuların yerine Sacha Boey, Barış Alper Yılmaz, Tanguy Ndombele ve Mateus Tete'ye görev verdi.

Galatasaray müsabakaya Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Lucas Torreira, Tanguy Ndombele, Mateus Tete, Dries Mertens, Wilfried Zaha ve Halil Dervişoğlu ile başladı.

Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise Kerem Demirbay ve Kazımcan Karataş'ın yanı sıra Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Gökdeniz Gürpüz, Baran Demiroğlu, Ali Yeşilyurt ve Hamza Akman yer aldı.

7 futbolcu kadroda yok

Galatasaray'da 7 futbolcu, çeşitli nedenlerle Mondihome Kayserispor maçının kadrosunda yer almadı.

Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Mauro Icardi, Davinson Sanchez ve Sergio Oliveira, kırmızı kart cezalısı Kerem Aktürkoğlu ile Afrika Uluslar Kupası'ndan dolayı ülkelerinin milli takımlarına davet edilen Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu, kadroda bulunmadı.

Sezon başında transfer edilen Angelino da son haftalarda olduğu gibi yine kadroda kendisine yer bulamadı.

Boey 2 maç sonra kadroda

Galatasaray'da savunmanın sağında görev yapan Sacha Boey, 2 maç aradan sonra formasına kavuştu.

Fransız futbolcu, TÜMOSAN Konyaspor maçında sarı kart cezası, EMS Yapı Sivasspor müsabakasında da sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.

Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle geçen haftaki Sivasspor maçının kadrosunda yer almayan Kaan Ayhan da müsabakada yedekler arasında görev bekledi.

Tete 4 maç sonra ilk 11'de

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kerem Aktürkoğlu'nun yokluğunda sağ kanatta Brezilyalı futbolcu Tete'yi görevlendirdi.

Son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag ile oynanan müsabakanın başlangıç kadrosunda yer alan Tete, 4 maç aradan sonra ilk 11'de şans buldu.

Berkan Kutlu yedeklerde

Galatasaray'da kiralıktan dönen Berkan Kutlu, müsabakada yedekler arasında yer aldı.

Sarı-kırmızılı kulüp, orta sahada görev yapan 25 yaşındaki futbolcuyu sezon başında İtalya'nın Genoa ekibine kiralamıştı.

Şehitler anıldı

Karşılaşma öncesinde Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Galatasaraylı futbolcular üzerinde "Şehitler ölmez vatan bölünmez" yazısının bulunduğu siyah tişörtle ısınmaya çıktı.

Tribünde "Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak uğrunda ölen varsa vatandır", "Aziz şehitlerimizin mekanları cennet olsun" yazılarının bulunduğu pankartlar açan taraftarlar, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" şeklinde tezahürat yaptı.