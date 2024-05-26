Galatasaray'ın şampiyonluğu Çankırı'da coşkuyla kutlandı
Galatasaray'ın Konyaspor'u mağlup ederek 24. şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Çankırı'da taraftarlar büyük bir coşku yaşadı. Cadde ve meydanlara akın eden sarı-kırmızılı taraftarlar, marşlarla şampiyonluğu kutladı.
Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından tüm Türkiye'de olduğu gibi Çankırı'da taraftarlar büyük coşku yaşadı.
Konyaspor'u 3-1'lik skorla mağlup eden Galatasaray, 24. şampiyonluğunu ilan etti. Karşılaşmanın hemen ardından Çankırı'da sarı-kırmızılı taraftarlar, cadde ve meydanlara akın etti. Taraftarlar, marşlarla şampiyonluğu kutladı. - ÇANKIRI