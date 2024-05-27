Galatasaray'ın şampiyonluğu Bozüyük'te coşkuyla kutlandı

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'ın şampiyonluğu Bilecik'in Bozüyük ilçesinde coşkuyla kutlandı.

Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında deplasmanda Konyaspor'u 3-1 yenerek şampiyon olması sonucu Bilecik'in Bozüyük ilçesinde onlarca taraftar araçlarıyla konvoylar yaparak tur attılar. Bazı taraftarlar ise ilçe merkezinde toplanarak müzik ve halaylar eşliğinde şampiyonluğu geç saatlere kadar doyasıya kutladılar. - BİLECİK