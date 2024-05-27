Galatasaray'ın şampiyonluğu Bozüyük'te coşkuyla kutlandı
Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'in son haftasında şampiyon olması üzerine Bilecik'in Bozüyük ilçesinde taraftarlar araç konvoyları düzenleyerek ve kutlamalar yaparak sevincini yaşadılar.
Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'ın şampiyonluğu Bilecik'in Bozüyük ilçesinde coşkuyla kutlandı.
Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında deplasmanda Konyaspor'u 3-1 yenerek şampiyon olması sonucu Bilecik'in Bozüyük ilçesinde onlarca taraftar araçlarıyla konvoylar yaparak tur attılar. Bazı taraftarlar ise ilçe merkezinde toplanarak müzik ve halaylar eşliğinde şampiyonluğu geç saatlere kadar doyasıya kutladılar. - BİLECİK