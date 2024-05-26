Galatasaray'ın şampiyonluğu Alanya'da coşkuyla kutlandı

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesini Antalya'nın Alanya ilçesinde taraftarlar coşkuyla kutladı.

Galatasaray, Süper Lig'in 38. ve son haftasında deplasmanda Konyaspor'u 3-1 mağlup etti ve 24. şampiyonluğunu ilan etti. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı taraftarlar, Atatürk Anıtı önünde toplanarak şampiyonluk coşkusunu yaşadı. Taraftarlar atkılar ve bayraklar sallayarak tezahürat ve marşlar söyledi. Galatasaraylı taraftarlar araçlarıyla Atatürk Bulvarı'nda konvoy oluşturdu. Konvoy nedeniyle trafik durma noktasına gelirken, binlerce taraftar şampiyonluğu doyasıya kutladı. - ANTALYA