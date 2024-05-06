Futbol: Trendyol Süper Lig'de görünüm
Trendyol Süper Lig'in 35. haftası bugün oynanan iki maçla tamamlandı. Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor ile berabere kalırken, Galatasaray Sivasspor'u mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Trabzonspor ve Başakşehir ise galibiyetlerle puan farkını azalttı. Küme düşme hattında ise Pendikspor, Antalyaspor'u mağlup ederek umutlandı.
Trendyol Süper Lig'in 35. haftası bugün oynanan iki maçla tamamlandı.
TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olan Fenerbahçe, deplasmandan 0-0 beraberlikle dönerken bitime 3 maç kala lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde kaldı.
Bitexen Antalyaspor da sahasında Siltaş Yapı Pendikspor'a 2-1 mağlup oldu.
EMS Yapı Sivasspor'u sahasında 6-1 mağlup eden Galatasaray, puanını 96'ya çıkararak, en yakın rakibi Fenerbahçe'yle arasındaki puan farkını 6'ya yükseltti.
Ligde üçüncü sırada yer alan Trabzonspor, Yılport Samsunspor'a deplasmanda 3-1 mağlup olurken, dördüncü sıradaki RAMS Başakşehir, sahasında Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup edip puanını 55'e çıkararak bordo-mavili ekiple puan farkını 3'e indirdi.
Taraftarı önünde Çaykur Rizespor'u uzatma dakikalarında bulduğu golle 3-2 yenen Beşiktaş ise 54 puanla beşinci sırada bulunuyor.
Küme düşme hattında puanlar yakın
Haftaya küme düşme hattında giren ekiplerden Siltaş Yapı Pendikspor, Bitexen Antalyaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup ederken, Gaziantep FK ile Atakaş Hatayspor 1-1 berabere kaldı.
33 puanlı Pendikspor 19'uncu, 34 puanlı Hatayspor 18'inci, 35 puanlı Gaziantep FK ise 17. sırada yer alıyor.
Sonuçlar
Süper Lig'de 35. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
MKE Ankaragücü-Corendon Alanyaspor: 1-1
Beşiktaş-Çaykur Rizespor: 3-2
İstanbulspor-Yukatel Adana Demirspor: 0-1
Mondihome Kayserispor-VavaCars Fatih Karagümrük: 2-2
Yılport Samsunspor-Trabzonspor: 3-1
RAMS Başakşehir-Kasımpaşa: 4-1
Galatasaray-EMS Yapı Sivasspor: 6-1
Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor: 1-1
Bitexen Antalyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor: 1-2
TÜMOSAN Konyaspor-Fenerbahçe: 0-0
Puan durumu
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Ligde 35. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.GALATASARAY
|35
|31
|3
|1
|86
|22
|64
|96
|2.FENERBAHÇE
|35
|28
|6
|1
|89
|31
|58
|90
|3.TRABZONSPOR
|35
|18
|4
|13
|61
|48
|13
|58
|4.RAMS BAŞAKŞEHİR
|35
|16
|7
|12
|50
|40
|10
|55
|5.BEŞİKTAŞ
|35
|16
|6
|13
|48
|42
|6
|54
|6.CORENDON ALANYASPOR
|35
|12
|13
|10
|50
|47
|3
|49
|7.KASIMPAŞA
|35
|14
|7
|14
|57
|63
|-6
|49
|8.ÇAYKUR RİZESPOR
|35
|14
|7
|14
|47
|54
|-7
|49
|9.EMS YAPI SİVASSPOR
|35
|12
|12
|11
|42
|51
|-9
|48
|10.BITEXEN ANTALYASPOR
|35
|11
|12
|12
|40
|44
|-4
|45
|11.YUKATEL ADANA DEMİRSPOR
|35
|10
|14
|11
|50
|47
|3
|44
|12.YILPORT SAMSUNSPOR
|35
|11
|9
|15
|40
|45
|-5
|42
|13.MONDİHOME KAYSERİSPOR
|35
|11
|11
|13
|41
|50
|-9
|41
|14.MKE ANKARAGÜCÜ
|35
|8
|15
|12
|43
|46
|-3
|39
|15.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
|35
|9
|10
|16
|43
|45
|-2
|37
|16.TÜMOSAN KONYASPOR
|35
|8
|13
|14
|34
|48
|-14
|37
|17.GAZİANTEP FK
|35
|9
|8
|18
|40
|55
|-15
|35
|18.ATAKAŞ HATAYSPOR
|35
|7
|13
|15
|39
|49
|-10
|34
|19.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR
|35
|8
|9
|18
|40
|71
|-31
|33
|20.İSTANBULSPOR
|35
|4
|7
|24
|26
|68
|-42
|16
36. haftanın programı
Süper Lig'de 36. hafta maçlarının programı şöyle:
12 Mayıs Pazar:
19.00 Fenerbahçe-Mondihome Kayserispor (Ülker)
19.00 Trabzonspor-İstanbulspor (Papara Park)
19.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Galatasaray (Atatürk Olimpiyat)
19.00 TÜMOSAN Konyaspor-Yılport Samsunspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
19.00 Yukatel Adana Demirspor-Gaziantep FK (Yeni Adana)
19.00 EMS Yapı Sivasspor-RAMS Başakşehir (BG Grup 4 Eylül)
19.00 Kasımpaşa-Bitexen Antalyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)
19.00 Corendon Alanyaspor-Beşiktaş (Alanya Oba)
19.00 Atakaş Hatayspor-MKE Ankaragücü (Mersin)
19.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Çaykur Rizespor (Pendik)