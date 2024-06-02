LGS telefon yasak mı? LGS sınavına girerken telefon getirmek yasak mı?

Lgs telefon yasak mı? Sorusu gündemde yer alıyor. Sınav, yurt içinde 973, yurt dışında ise 11 sınav merkezinde yapılacak. Sınava katılacak öğrencilerin sınav giriş belgeleri ile kimlik belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekiyor. Peki, LGS telefon yasak mı? LGS sınavına girerken telefon getirmek yasak mı?

LGS TELEFON YASAK MI?

LGS'de cep telefonu kullanımı yasaktır. Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği kurallar gereği, cep telefonu, akıllı saat, bluetooth cihazları gibi dijital araç gereçler sınav binasına sokulamaz.

LGS KALEM VERİLİYOR MU 2024?

LGS sınavında kalem ve silgi verilmiyor.

"* Öğrenciler sınava gelirken yanlarında geçerli kimlik belgesi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport, yabancı uyruklu öğrenciler için İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından verilen resimli, mühürlü kimlik belgesi) bulunduracaktır. Geçerli kimlik belgesi yanında olmayan öğrenciler sınava alınmayacaktır.

* Öğrenciler sınava gelirken yanlarında, en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracaktır.

* Öğrenciler sınav salonlarına bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişe içerisinde su getirebileceklerdir."