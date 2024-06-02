YDUS cevap anahtarı yayınlandı mı? ÖSYM YDUS 2024 soru kitapçığı ve cevap anahtarı!

YDUS cevap anahtarı yayınlandı mı? Merak ediliyor. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), e-YDS ve YDUS sınavlarının tarihlerini duyurdu. Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-YDUS) birinci döneminin ise pazar günü yapılacağı bildirildi. Daha sonrasında sınavın tamamlanmasının ardından araştırmalar hız kazandı. Peki, YDUS cevap anahtarı yayınlandı mı? ÖSYM YDUS 2024 soru kitapçığı ve cevap anahtarı!

YDUS CEVAP ANAHTARI YAYINLANDI MI?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirilen 2024 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2024-YDUS 1. Dönem) temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının %10'unu yayımladı.

Adaylar, sınav sorularının tamamına 2 Haziran 2024 saat 13.05'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebileceklerdir. Bu erişim süresi, 12 Haziran 2024 saat 23.59'da sona erecektir.