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Kurban Bayramı hangi gün başlıyor? Kurban Bayramı hangi tarihte, ayın kaçında başlayacak?

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2024 yılında Kurban Bayramı'nın hangi tarihe denk geleceği merak konusu oldu. Hicri takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanır. Peki, Kurban Bayramı hangi gün başlıyor? Kurban Bayramı hangi tarihte, ayın kaçında başlayacak?

2024 yılında Kurban Bayramı'nın hangi tarihe denk geleceği merak konusu oldu. Hicri takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan Kurban Bayramı, 2024 yılında 16 Haziran Pazar günü başlayacak. Peki, Kurban Bayramı hangi gün başlıyor? Kurban Bayramı hangi tarihte, ayın kaçında başlayacak?

KURBAN BAYRAMI HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

2024 yılı Kurban Bayramı 1. Gün tarihi 16 Haziran Pazardır. Buna göre Bugün 2 Haziran 2024 Pazar. 16 Haziran 2024 Pazar gününe kadar 11 gün var. 20 Haziran 2024 Pazar günü yani 11 gün sonra Kurban Bayramının ilk günü olacak. Yani Kurban Bayramına 11 gün vardır.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2024 yılı için Kurban Bayramı tarihleri şöyle:

Arefe Günü - 15 Haziran Cumartesi

1. Gün - 16 Haziran Pazar

2. Gün - 17 Haziran Pazartesi

3. Gün - 18 Haziran Salı

4. Gün - 19 Haziran Perşembe

Emir Ceran
Emir Ceran
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