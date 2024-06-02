LGS uçlu kalem yasak mı 2024? LGS'de kalem ve silgi veriliyor mu?

Lgs uçlu kalem yasak mı 2024? Sorusu gündemde yer alıyor. Sınav, yurt içinde 973, yurt dışında ise 11 sınav merkezinde yapılacak. Sınava katılacak öğrencilerin sınav giriş belgeleri ile kimlik belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekiyor. Peki, LGS uçlu kalem yasak mı 2024? LGS'de kalem ve silgi veriliyor mu?

LGS UÇLU KALEM YASAK MI 2024?

LGS sınavında uçlu kalem yasağı bulunmuyor fakat sınav anında mağduriyet yaşanmaması adına kurşun kalem isteniyor.

LGS KALEM VERİLİYOR MU 2024?

LGS sınavında kalem ve silgi verilmiyor.

"* Öğrenciler sınava gelirken yanlarında geçerli kimlik belgesi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport, yabancı uyruklu öğrenciler için İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından verilen resimli, mühürlü kimlik belgesi) bulunduracaktır. Geçerli kimlik belgesi yanında olmayan öğrenciler sınava alınmayacaktır.

* Öğrenciler sınava gelirken yanlarında, en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracaktır.

* Öğrenciler sınav salonlarına bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişe içerisinde su getirebileceklerdir."