Yönetime raporunu sundu bile! Mourinho, Fenerbahçe'nin eksiğini buldu

Fenerbahçe'nin teknik direktörlük koltuğuna oturttuğu Jose Mourinho, sarı-lacivertli takımla ilgili ilk raporunu yönetime sundu. Bu raporda çarpıcı ifadeler kullanan Mourinho, takımdaki temel sorunu tespit etti.

TAKIM, FİZİKSEL ANLAMDA YETERLİ DEĞİL

Portekizli teknik adam, söz konusu raporunda takımı gözlemlerken teknik konusunda sıkıntı olmadığını ancak fiziksel anlamda futbolcuların yeterli düzeyde olmadığını belirtti.

TRANSFER İSTEDİĞİ MEVKİLER

Mourinho, sarı-lacivertli yönetimle transfer istediği mevkileri de iletti. 61 yaşındaki çalıştırıcı, yönetimden dinamik bir 6 numara ile 8 numara istiyor. Jose Mourinho ayrıca, kanada bir takviye ve golcü transferi de istedi.