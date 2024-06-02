Üye Girişi
Haberler

Yönetime raporunu sundu bile! Mourinho, Fenerbahçe'nin eksiğini buldu

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'nin çiçeği burnunda teknik direktörü Jose Mourinho, daha gelmeden takımla ilgili raporunu yönetime sundu. Takımda teknik anlamda bir sorun olmadığını belirten Mourinho, futbolcuların fiziksel anlamda yeterli olmadığını tespit etti. Portekizli teknik adam, transfer istediği bölgeleri de sarı-lacivertli kurmaylara iletti.

Fenerbahçe'nin teknik direktörlük koltuğuna oturttuğu Jose Mourinho, sarı-lacivertli takımla ilgili ilk raporunu yönetime sundu. Bu raporda çarpıcı ifadeler kullanan Mourinho, takımdaki temel sorunu tespit etti.

TAKIM, FİZİKSEL ANLAMDA YETERLİ DEĞİL

Portekizli teknik adam, söz konusu raporunda takımı gözlemlerken teknik konusunda sıkıntı olmadığını ancak fiziksel anlamda futbolcuların yeterli düzeyde olmadığını belirtti.

TRANSFER İSTEDİĞİ MEVKİLER

Mourinho, sarı-lacivertli yönetimle transfer istediği mevkileri de iletti. 61 yaşındaki çalıştırıcı, yönetimden dinamik bir 6 numara ile 8 numara istiyor. Jose Mourinho ayrıca, kanada bir takviye ve golcü transferi de istedi.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Jose Mourinho Fenerbahçe Futbol Spor Haberler

Bakan Özhaseki: Çöken binanın yapımında deniz kumu kullanılmış, 1,5 kat kaçak olarak eklenmiş

Bakan Özhaseki: Çöken binanın yapımında deniz kumu kullanılmış, 1,5 kat kaçak olarak eklenmiş

 Erkan Petekkaya, Göcek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi: Sizin bilmediğiniz şeyler dönüyor

Erkan Petekkaya, Göcek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi: Sizin bilmediğiniz şeyler dönüyor

 Küçükçekmece'de çöken 3 katlı binayla ilgili olay iddia: Bina sahibi apartmanı kentsel dönüşüme sokmak istemedi

Küçükçekmece'de çöken 3 katlı binayla ilgili olay iddia: Bina sahibi apartmanı kentsel dönüşüme sokmak istemedi

 Kimliğini unutan öğrenci, okul müdürünün çabasıyla LGS'ye son anda yetişti

Kimliğini unutan öğrenci, okul müdürünün çabasıyla LGS'ye son anda yetişti
500

Yorumlar (8)

Mustafa Kaya:

abi silin şu sayfayı yada adını fenerbahce sayfası koyun ??

7
26
yanıtYanıtla
N null:

kıskanmaya gerek yok

yanıt10
yanıt1
N null:

hadi bu sayfayı sildin :) diğer ulusal sayfaları ne yapacan ??

yanıt1
yanıt1
Nuri Aga:

İddia ediyorum sezonu çıkaramayacak.

11
17
yanıtYanıtla
Yaşar Aksoy:

Hakikaten Fenerbahçe de çok büyük klüp bu hoca hamlesi tüm dünyada yankılanmaya başladı

14
2
yanıtYanıtla
Nuri Aga:

Jesus küçükmüydü. Ne oldu şampiyon kim oldu?

yanıt0
yanıt0
Nuri Aga:

Jesus'da büyük hocaydı lav.

yanıt3
yanıt3
Yasar Unal:

Tespitler yerinde ama stoper de lazım mutlaka. Hem de iki tane. Özellikle Samet boş Serdar Aziz ile de olmaz. Becao iyi stoper ama ne yazık ki müzmin sakat gibi. Aslında Luan Peres forma girse hem sol stoper hem sol bek oynaması sebebiyle değerlendirilebilir belki.

2
6
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title