KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN 2024? Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor, bitiyor?

Kurban Bayramı tatili kaç gün 2024? Sorusu merak edilmekte ve gündemde yer almaktadır. Kurban Bayramı 2024 yılında Haziran ayına denk gelmektedir. Kurban Bayramı tatili boyunca, vatandaşlar hem dini vecibelerini yerine getirebilecek hem de tatilin keyfini çıkarabilecekler. 2024 yılında mübarek Kurban Bayramı, 15 Haziran Cumartesi günü arefeyle başlayacak. Peki, Kurban Bayramı tatili kaç gün 2024? Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor, bitiyor? Detaylar haberimizdedir...

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN 2024?

Şu an için Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılıp uzatılmayacağı kesin değil. Tatil planı, 5 gün olarak belirlendi: 16 Haziran Pazar Arefe, 16 Haziran Pazar ise Bayramın ilk günü, ve 19 Haziran Çarşamba ise son gün. Ancak, resmi makamların açıklamasını beklemek gerekiyor. Uzatma kararı gelirse, tatil 8 güne çıkabilir.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN?

2024 yılında mübarek Kurban Bayramı, 15 Haziran Cumartesi günü arefeyle başlayacak. Bayram, dört gün sürecek ve tarihler şu şekilde olacak:

16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı'nın 1. Günü

17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı'nın 2. Günü

18 Haziran Salı: Kurban Bayramı'nın 3. Günü

19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı'nın 4. Günü