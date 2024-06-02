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Mourinho, transferde büyük oynadı: Fenerbahçe'ye geliyorsun Bellingham

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Fenerbahçe ile anlaşmaya varan teknik direktör Jose Mourinho, yorumcu olarak takip ettiği Şampiyonlar Ligi finali sonrasında Real Madrid'in yıldızı Jude Bellingham ile ilginç bir diyalog yaşadı. Bellingham'ın annesiyle fotoğraf çekilen Mourinho, daha sonra genç futbolcuya "Şimdi Fenerbahçe'ye geliyorsun" dedi.

Dortmund ile Real Madrid arasında oynanan Şampiyonlar Ligi finaline yorumcu olarak katılan Jose Mourinho, dev maçta dikkatleri üzerine çekti. Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Portekizli teknik adamın kupayı kazanan Real Madrid'in yıldızı JudeBellingham ile yaşadığı diyalog geceye damga vurdu.

Bellingham, Şampiyonlar Ligi finalinde Borussia Dortmund'u 2-0 yenerek şampiyon olmalarının ardından saha içerisinde Jose Mourinho ile karşılaştı. Bellingham, Mourinho'dan annesiyle fotoğraf çekilmesi talebinde bulundu.

"FENERBAHÇE'YE GELİYORSUN"

Yıldız futbolcu, 61 yaşındaki çalıştırıcı ile annesi fotoğraf çekildikten sonra Mourinho ile arasındaki diyaloğu şu sözlerle anlattı:

"Jose Mourinho'ya, 'annemle bir fotoğraf çektirir misiniz, yıllardır sizi çok seviyor' dedim. O da kabul etti ve fotoğraf çektirdi. Daha sonra bana, 'Şimdi Fenerbahçe'ye geliyorsun' dedi"

Mourinho, transferde büyük oynadı: Fenerbahçe'ye geliyorsun Bellingham

"FENERBAHÇE'YE KARŞI OYNARSAN SAKİN OL"

Yayıncı kuruluşta maçı yorumlayan Mourinho, karşılaşma sonraı röportaj veren Jude Bellingham'a, "Gelecek sezon Fenerbahçe'ye karşı oynarsan, sakin ol" dedi. Portekizli teknik direktörün, İngiliz yıldıza "Come to Fenerbahçe" çağrısında da bulunduğu aktarıldı.

FENERBAHÇE'DEN BELLINGHAM PAYLAŞIMI

Sarı-lacivertli kulüp, Jose Mourinho'nun Bellingham'ın annesiyle fotoğraf çekildiği anların videosunu alıntılayarak "Sizi anlıyoruz Bayan Bellingham. Bu gece Kadıköy'de de tüm Fenerbahçe taraftarı aynı duyguları hissedecek" notunu düştü.

Mourinho, transferde büyük oynadı: Fenerbahçe'ye geliyorsun Bellingham

Kaynak: Haberler.com / Spor

Jude Bellingham Jose Mourinho Real Madrid Fenerbahçe Futbol Spor Haberler

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Yorumlar (8)

Abdullah KARAMAN:

Medya balonu şişirmeye başladı. Sezon ortasında patlar diye düşünüyorum.

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Mehmet Yaşar Çiçek:

az iç az

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Memet Gundogan:

10 sene sonra gelecek doğru

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Sinan Meydan:

Adamın varlığı bile ezikleri kudurtmaya yetti

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İsmail oruç :

Atma hoca din kardeşiyiz diyecem ama diyemiyorum çünkü dinmz ayrı.

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Orhan Karakisla:

kıskanma ne olur biraz becerikli yönetiminin olursa sizinde olur

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Letgohesap null:

Hocam fenerde para yok bence sen yanlış yere geldin

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Raşid Polat:

ahahahha şakacı mourinho

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