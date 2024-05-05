Foça'da Türkiye Yelken Federasyonu Rüzgar Sörfü Slalom Ligi 1. Ayak Mücadelesi Sona Erdi

İzmir'in Foça ilçesinde düzenlenen Türkiye Yelken Federasyonu Rüzgar Sörfü Slalom Ligi 1. ayak mücadelesi, sona erdi.

Phokaia Beach Resort ile Orak Adası arasındaki parkurda 12 kulüpten 105 yarışmacı mücadele etti.

Organizasyonda "funboard slalom" ve "Open foil" sınıflarında yarışlar yapıldı.

Mücadelenin son gününde sıralamalar belli oldu.

Funboard Slalom erkeklerde Bekir Çimen birinci, Dmitrii Vereshchagin ikinci, Tarık Uslu ise üçüncü sırayı aldı.

Funboard Slalom kadınlarda ise Marina Vereshchagina birinci, Deniz Çakırlı ikinci, Sibel Güleryüz de üçüncü oldu.

Open Foil kadınlarda ilk 3 sırada Alexandra Louisa Schmidt, Elif Ercan, Damla Kurtdemir yer aldı.

Open Foil erkeklerde ise İbrahim Ali Dönmez birinci, Yaman Özkayagan ikinci, Sarp Efe Şimşek ise üçüncü oldu.