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Bakan Şimşek: Kamuda tasarrufta yapay zekayla etkili sonuç alınacak

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamuda alınan tasarruf tedbirleriyle ilgili yeni bir açıklamada bulundu. Söz konusu tedbirleri "Bir adım ileriye taşıyoruz." vurgusu yapan Bakan Şimşek, tedbirlerin uygulanmasında yapay zeka destekli muhasebeden de yararlanarak daha etkili sonuç alacaklarını belirtti.

Tek haneli enflasyon oranına ulaşma ve Türkiye ekonomisindeki istikrarı sağlamak için alınan kamuda tasarruf tedbirleriyle ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten yeni açıklama geldi.

"HİZMET KALİTESİNDEN ÖDÜN VERMEYECEĞİZ"

Bakan Şimşek, kamuda tasarruf tedbirlerinin uygulanmasında yapay zeka destekli muhasebeden de yararlanarak daha etkili sonuç alacaklarını vurguladı. Şimşek, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "Kamuda verimliliği artırırken hizmet kalitesinden ödün vermeyeceğiz." mesajı verdi.

Tasarrufla ilgili tedbirleri "Bir adım ileriye taşıyoruz." diyen Şimşek, şu ifadeleri kullandı:

"Tasarruf tedbirleri genelgesini modern bilişim teknolojilerini kullanarak bir adım ileriye taşıyoruz.

Yapay Zeka Destekli Muhasebe ve İleri Analitik Projesi ile bürokratik işlemlerin azaltılmasını, kaynakların etkili ve verimli kullanımını sağlayacağız. Kamuda verimliliği artırırken hizmet kalitesinden ödün vermeyeceğiz."

Bakan Şimşek: Kamuda tasarrufta yapay zekayla etkili sonuç alınacak

Haberler.com / Selahattin Demirel - Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Teknoloji Finans Politika Ekonomi Haberler

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Yorumlar (24)

four five:

kendi zekalarinin eserini gordük

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Ahmet Atmaca:

20 yıllık yerel yönetimlerin çoğuna hakimken kamuda tasarruf diye birşey yoktu, çoğu belediyeyi kaybettikten sonramı tasarruf aklınıza geldi. Hiç samimi değilsiniz.

46
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yanıtYanıtla
Kara null:

zenginden alıp fakire verin fakirden alıp zengine verirseniz bu girdaptan zor kurtuluruz hemde çok zor mehmet

30
4
yanıtYanıtla
İsa Polat:

harbiden dogru soylemissiniz

yanıt6
yanıt1
Emrah Aydin:

Doğru bir şey yazıpta arkasından babanın küçük oğluyla konuşur gibi “mehmet” demen senin doğru sözünün üstüne içene etmek olmuş. Seversin sevmezsin seviyeli olman elzem.

yanıt2
yanıt8
Mstf Byzt:

Tasarruf sadece bizlere maalesef

30
1
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Abdullah KARAMAN:

yapay zekada jakuzi, ıstakoz, manda yoğurdu, lüks makam araçlarına alışacak diye korkuyorum.

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5
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murat dural:

Ünlü Ekonomist Mehmet Şimşek Yapay Zeka ile ekonomiyi düzeltecek?

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murat dural:

yapay zeka vatandaş ın halinden anlar aynı sizin gibi!

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0
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şahabettin Ayyıldız:

Milleti sözde oyalamanın başka bir taktiği

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0
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