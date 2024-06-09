Bakan Şimşek: Kamuda tasarrufta yapay zekayla etkili sonuç alınacak

Tek haneli enflasyon oranına ulaşma ve Türkiye ekonomisindeki istikrarı sağlamak için alınan kamuda tasarruf tedbirleriyle ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten yeni açıklama geldi.

"HİZMET KALİTESİNDEN ÖDÜN VERMEYECEĞİZ"

Bakan Şimşek, kamuda tasarruf tedbirlerinin uygulanmasında yapay zeka destekli muhasebeden de yararlanarak daha etkili sonuç alacaklarını vurguladı. Şimşek, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "Kamuda verimliliği artırırken hizmet kalitesinden ödün vermeyeceğiz." mesajı verdi.

Tasarrufla ilgili tedbirleri "Bir adım ileriye taşıyoruz." diyen Şimşek, şu ifadeleri kullandı:

"Tasarruf tedbirleri genelgesini modern bilişim teknolojilerini kullanarak bir adım ileriye taşıyoruz.

Yapay Zeka Destekli Muhasebe ve İleri Analitik Projesi ile bürokratik işlemlerin azaltılmasını, kaynakların etkili ve verimli kullanımını sağlayacağız. Kamuda verimliliği artırırken hizmet kalitesinden ödün vermeyeceğiz."