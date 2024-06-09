Ünlü dondurma markası külahtan para almaya başladı

Mayıs ayında açıklanan verilerle yıllık bazda yüzde 75,45 oranıyla zirveyi gören enflasyon, çarşı pazardaki yüksek fiyatları ortaya koyarken ünlü bir dondurma markasının aldığı karar, vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı.

ŞUBEDE ÇEKİLEN FOTOĞRAFLA ORTAYA ÇIKTI

Ünlü Kahramanmaraş dondurmasını franchise sistemiyle neredeyse Türkiye'nin 81 vilayetinde satan marka, külahlardan para almaya başladı. Durum, markanın bir şubesinde çekilen fotoğrafla ortaya çıktı.

"ÜZGÜNÜZ MALİYETLERDEN DOLAYI..."

Ünlü markanın bir şubesinde "Üzgünüz maliyetlerden dolayı kilo dondurma satışlarında külahlarımız ücretlidir." yazısı yer alırken yazının devamında "Boş külah 6.5 TL" ifadesi yer aldı.

KARAR TEPKİ ÇEKTİ

Markanın kararı hem bayilerden alışveriş yapan müşteriler tarafından hem de sosyal medya üzerinden eleştirilere konu oldu. Bazı vatandaşlar "Peçeteden de para alınsın bari." derken kimi de "Biz zaten yıllardır buraya gitmiyoruz." yorumunda bulundu.