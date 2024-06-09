Üye Girişi
Haberler

Ünlü dondurma markası külahtan para almaya başladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin ünlü dondurma markası, aldığı yeni kararla tepkilerin merkezine oturdu. Meşhur Kahramanmaraş dondurmasını 81 ildeki bayilerinde satmasıyla bilinen marka boş külahtan 6.5 TL almaya başladı.

Mayıs ayında açıklanan verilerle yıllık bazda yüzde 75,45 oranıyla zirveyi gören enflasyon, çarşı pazardaki yüksek fiyatları ortaya koyarken ünlü bir dondurma markasının aldığı karar, vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı.

ŞUBEDE ÇEKİLEN FOTOĞRAFLA ORTAYA ÇIKTI

Ünlü Kahramanmaraş dondurmasını franchise sistemiyle neredeyse Türkiye'nin 81 vilayetinde satan marka, külahlardan para almaya başladı. Durum, markanın bir şubesinde çekilen fotoğrafla ortaya çıktı.

"ÜZGÜNÜZ MALİYETLERDEN DOLAYI..."

Ünlü markanın bir şubesinde "Üzgünüz maliyetlerden dolayı kilo dondurma satışlarında külahlarımız ücretlidir." yazısı yer alırken yazının devamında "Boş külah 6.5 TL" ifadesi yer aldı.

Ünlü dondurma markası külahtan para almaya başladı

KARAR TEPKİ ÇEKTİ

Markanın kararı hem bayilerden alışveriş yapan müşteriler tarafından hem de sosyal medya üzerinden eleştirilere konu oldu. Bazı vatandaşlar "Peçeteden de para alınsın bari." derken kimi de "Biz zaten yıllardır buraya gitmiyoruz." yorumunda bulundu.

Haberler.com / Selahattin Demirel - Ekonomi

Kahramanmaraş Türkiye Gündem Yaşam Ekonomi Haberler

İYİ Parti liderinden Erdoğan-Akşener zirvesine tepki: Görüşmeden haberim yoktu, ben kimsenin memuru değilim

İYİ Parti liderinden Erdoğan-Akşener zirvesine tepki: Görüşmeden haberim yoktu, ben kimsenin memuru değilim

 Hakkari'de bir manav üzerinde 'Allah' yazan karpuz buldu

Hakkari'de bir manav üzerinde 'Allah' yazan karpuz buldu

 Ortalık yangın yeri! Dursun Özbek, Ali Koç ve Aziz Yıldırım'a demediğini bırakmadı

Ortalık yangın yeri! Dursun Özbek, Ali Koç ve Aziz Yıldırım'a demediğini bırakmadı

Bakmadan Geçme

Bu akşam Survivor var mı? Bu akşam Survivor All Star yeni bölüm yayınlanacak mı? 9 Haziran Pazar Survivor yeni bölüm! YKS 2024 Sosyal Bilimler çıkmış sorular yayınlandı mı? AYT Sosyal Bilimler SORU-CEVAPLARI açıklandı mı? YKS 2024 Türk Dili ve Edebiyatı çıkmış sorular yayınlandı mı? AYT Türk Dili ve Edebiyatı SORU-CEVAPLARI açıklandı mı? YKS 2024 Fen Bilimleri çıkmış sorular yayınlandı mı? AYT Fen Bilimleri SORU-CEVAPLARI açıklandı mı? YKS 2024 Matematik çıkmış sorular yayınlandı mı? AYT Matematik SORU-CEVAPLARI açıklandı mı? AYT SINAV YORUMLARI 2024: AYT sınavı zor muydu, kolay mıydı? YDT sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak? YDT sınavı başladı mı, ne zaman başlıyor/bitiyor? AYT bitti mi? AYT sınavı sona erdi mi? AYT sınavı ne zaman bitecek? YKS yabancı dil sınavı (YDT) saat kaçta? YDT sınavı hangi tarihte, ne zaman yapılacak? AYT kaçta bitiyor? AYT sınavı kaçta biter, kaç dakika sonra çıkılır? 9 HAZİRAN BİM AKTÜEL YENİ GELEN ÜRÜNLER! Bu hafta BİM'de neler var, hangi ürünler geldi? Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 9 Haziran dün gece deprem mi oldu? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 9 Haziran Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? KURBAN BAYRAMINA KAÇ GÜN KALDI 9 HAZİRAN 2024: Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? YKS en geç giriş saati kaç? YKS sınavına en geç saat kaçta girilir, kaçta kapılar kapanır?
Yok böyle stres! Kulağındaki küpeyi kerpetenle kırıp sınava son anda yetiştirdiler

Yok böyle stres! Kulağındaki küpeyi kerpetenle kırıp sınava son anda yetiştirdiler
500

Yorumlar (27)

Ferhat Uras:

Biz de gidip dondurma yemeyiz. Dondurma yemeden de hayatta kalınabiliyor. Farz değil dondurma yemek.

194
7
yanıtYanıtla
Mustafa Sudağ:

Dondurma fakirler için değil zaten, zenginler için.

yanıt75
yanıt24
Baba Yabgu:

Onu yeme bunu yeme ne yicek bu millet biraz bastikiler önlem alsın

yanıt27
yanıt6
murat dural:

Ekonomi iyiye gidiyor?

78
15
yanıtYanıtla
Murat Celik:

ekonominin Ne alakası var şahsiyet zaten zengin

yanıt26
yanıt16
sade vatandaş:

önceki mayıs seçimlerinde oylarını malum yere kullananlar yarattığınız eserinizle övünebilirsiniz bunlar daha iyi günleriniz lokantaya gittiğinizde yemeğiniz tuzsuzsa hapı yuttunuz tuzluk kürdan eli lavobada yıkama masayı onbeş dakikadan faza işgal etmek paralı olacak ayrıca bardak tabak çatal kaşık kullanma bedeli alınacak arabası olanların durumu daha vahim en basiti benzincide araba lastiğini şişirme radyatöre su paralı olacak diğer yerlerde başınıza neler gelecek düşünmek bile istemiyorum

33
23
yanıtYanıtla
Mustafa Yörükoglu:

Bknzda tüten dumanın sebebi de bu.Ne alakası var,bu tamamen daha çok kazanma hırsı dondurmanın topunu 60 liraya satıyor zaten.

yanıt16
yanıt3
Raşid Polat:

sonraki mart secimlerinde oylarını öbür malum partiye atan belediyelerinde hali ortada....

yanıt14
yanıt5
sade vatandaş:

raşit artık chp ye geçen belediyelerden bazı malum vakıf ve dernekler mamalanamıyor artık halkın parası yandaş kurum ve şirketlere değil halka harcanıyor

yanıt0
yanıt0
Bükücü:

Smak da parayla mı kurban?

39
0
yanıtYanıtla
Tüm 27 yorumu okumak için tıklayın Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title