Ünlü dondurma markası külahtan para almaya başladı
Türkiye'nin ünlü dondurma markası, aldığı yeni kararla tepkilerin merkezine oturdu. Meşhur Kahramanmaraş dondurmasını 81 ildeki bayilerinde satmasıyla bilinen marka boş külahtan 6.5 TL almaya başladı.
Mayıs ayında açıklanan verilerle yıllık bazda yüzde 75,45 oranıyla zirveyi gören enflasyon, çarşı pazardaki yüksek fiyatları ortaya koyarken ünlü bir dondurma markasının aldığı karar, vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı.
ŞUBEDE ÇEKİLEN FOTOĞRAFLA ORTAYA ÇIKTI
Ünlü Kahramanmaraş dondurmasını franchise sistemiyle neredeyse Türkiye'nin 81 vilayetinde satan marka, külahlardan para almaya başladı. Durum, markanın bir şubesinde çekilen fotoğrafla ortaya çıktı.
"ÜZGÜNÜZ MALİYETLERDEN DOLAYI..."
Ünlü markanın bir şubesinde "Üzgünüz maliyetlerden dolayı kilo dondurma satışlarında külahlarımız ücretlidir." yazısı yer alırken yazının devamında "Boş külah 6.5 TL" ifadesi yer aldı.
KARAR TEPKİ ÇEKTİ
Markanın kararı hem bayilerden alışveriş yapan müşteriler tarafından hem de sosyal medya üzerinden eleştirilere konu oldu. Bazı vatandaşlar "Peçeteden de para alınsın bari." derken kimi de "Biz zaten yıllardır buraya gitmiyoruz." yorumunda bulundu.