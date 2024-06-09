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Canlı aktarıyoruz! Oy verme işlemi başladı, Fenerbahçe başkanını seçiyor

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Fenerbahçe'nin tarihi başkanlık seçimi gerçekleşiyor. Mevcut başkan Ali Koç ile eski başkan Aziz Yıldırım başkanlık için yarışıyor. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleşen genel kurul toplantısında 46 bin 410 kongre üyesi oy kullanacak. Fenerbahçe'nin yeni başkanını belirleyecek seçimli genel kurul toplantısı saat 10.00'da başladı...

Fenerbahçe'de tarihi gün geldi çattı, Sarı-Lacivertliler'de mevcut başkan Ali Koç ile eski başkan ve yeniden başkanlığa aday olan Aziz Yıldırım başkanlık için yarışıyor.

OY VERME İŞLEMİ BAŞLADI

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde yapılan ve 46 bin 410 kongre üyesinin oy kullanma hakkı bulunan Fenerbahçe Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda kulübün yeni başkanı seçiliyor.

Mevcut başkan Ali Koç ile eski başkan ve başkan adayı Aziz Yıldırım arasında yapılan Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde düzenleniyor. Seçimli toplantı saat 10.00'da başladı. Üyeler 17:00'a kadar oy kullanabilecek.

OY PUSULALARININ RENGİ BELLİ OLDU

Başkan adayları Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın bugün yapılacak seçim öncesinde oy pusulalarının rengi belirlendi. Ali Koç'un oy pusularının rengi sarı, Aziz Yıldırım'ın ise beyaz oldu. Kongrede başkanlık seçimi bugün toplam 47 sandıkta gerçekleştirilecek. Oy kullanma işlemi saat 10.00'da başladı. Oy verme işlemi 17.00'de sona erecek.

AZİZ YILDIRIM STADA GELDİ

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, Ülker Stadyumu'na giriş yaptı. Yıldırım, girişte çocuklarla fotoğraf çektirdi.Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Olağan Seçimli Genel Kurul'da oyunu kullandı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Aziz Yıldırım Fenerbahçe Ali Koç Spor Spor Haberler

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Yorumlar (14)

Perwer:

Hangisi seçilirse seçilsin, teknik direktör Mourinho'dan bağımsız olarak söylüyorum: Fenerbahçe önümüzdeki sezon şampiyon dur.

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Sinan Bulduk:

34 te 34 de yaparlar şimdi bunlar..

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Adem Bilican:

önünüzde ki 10 sezon sonra falan belki

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Ertan Demirel:

zaten sezon basinda hep fenev sampiyon oluyor,futboldan zerre kadar anlamadigin belli yaptigin yorumdan

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Said mert:

Ne sezonlar geçti evlat hala tık yok

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Ahmet null:

Reis o sene bu sene mi ??

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semson 12:

Aziz başkan olsun massonlarla işimiz olmasin

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bekir yüksek:

Aziz başkan fener şampiyon

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Hasan Kastamonulu:

Galatasaraylı olarak tek istediğim rakibe odaklı değil de kendi takımının başarısı için çalışan, Türk Futboluna katkı sağlayacak bir başkanın seçilmesi.

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abescocuk:

mourinho ülkeye 5 gömlek büyük. ithal,ruhu olmayan futbol keyif vermez hemde sürdürülemez

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