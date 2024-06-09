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Aziz Yıldırım'ın yüzüne nasıl bakacak? Acun'un tarihi yayın öncesindeki iddialı çıkışı gündem oldu

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Fenerbahçe'nin mevcut Başkanı Ali Koç ve Başkan Adayı Aziz Yıldırım, bir televizyon kanalında canlı yayına çıktılar. Bu durum, Acun Ilıcalı'nın daha önce Aziz Yıldırım hakkında yaptığı konuşmayı gündeme getirdi. Ilıcalı, Yıldırım'ın böyle bir tartışmaya giremeyeceğini iddia etmiş, "Aziz Yıldırım öyle bir tartışmaya giremez, konuşamaz. Aziz Yıldırım, Ali Koç ile karşılıklı canlı yayına çıksın. Ben, 'Hiçbir şey bilmiyorum' diyeceğim" demişti.

Fenerbahçe Başkan adayı Aziz Yıldırım ve mevcut Başkan Ali Koç, Habertürk TV'deki canlı yayında karşı karşıya geldi. Ali Koç'un yönetim listesinde olan Acun Ilıcalı'nın ise günler önce Aziz Yıldırım hakkında yaptığı konuşma sosyal medyada tekrar gündem oldu.

GÜNDEM OLDU

Ali Koç'un yönetim kurulu listesinde yer alan Acun Ilıcalı'nın Aziz Yıldırım hakkında söylediği sözler sosyal medyada tekrar gündem oldu.

"BEN HİÇBİR ŞEY BİLMİYORUM"

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım hakkında konuşan Acun Ilıcalı, "Aziz Yıldırım öyle bir tartışmaya giremez, konuşamaz. Aziz Yıldırım, Ali Koç ile karşılıklı canlı yayına çıksın. Ben, 'Hiçbir şey bilmiyorum' diyeceğim" demişti.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Aziz Yıldırım Acun Ilıcalı Fenerbahçe Ali Koç Televizyon Spor Haberler

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Yorumlar (6)

Sinan Bulduk:

Hiçbir şey bilmediğini şimdi herkes öğrenmiş olacak..Mümkünse Survivor final akşamında canlı yayında yap :D

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Murat Türedi:

1 yıldır değişik işlerle uğraşıyorsun çok fazla konuşuyorsun ve artık itici olmaya başladın 1 yıl geriye git taraflı tarafsız herkesin sevdiği adamdın peki ya şimdi

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Turbo Levent:

BU ACUN DAHA ÖNCE KIZLARIN PLAJDA MAYOLARINI KAÇA ALDIN DİYEN MİKROFONLA PLAJ PLAJ DOLAİAN DİMİ

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Ali ihsan:

peki ya sen kimsin? turbo levent mi :D

yanıt9
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Yaşar Aksoy:

Amma Acun korkusu kıskançlığı sardı insanları

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Cevdet Taşkın:

hani 600 milyon borç vardı hani yapılan tesisler Ülker arena Fenerbahçe üniversitesi topuk yaylası Antalya düzce falanda falan bunlar para değil mi

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