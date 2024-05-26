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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: 'Gizli Güçleri Aşamadık'

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Fenerbahçe, Süper Lig'in son haftasında İstanbulspor'u 6-0 yenerek sezonu ikinci sırada tamamladı. Teknik direktör İsmail Kartal, basın toplantısında şampiyonluk için saha dışındaki görünmeyen güçleri aşamadıklarını söyledi ve oyuncularına teşekkür etti.

Trendyol Süper Lig'in son haftasında konuk ettiği İstanbulspor'u 6-0 yenen ve sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, şampiyonluk için saha dışındaki görülmeyen gizli güçleri aşamadıklarını söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kartal, sonucun istedikleri gibi olmadığını belirtti.

Sezon başından itibaren ekibi ve oyuncularıyla ellerinden geleni yaptıklarını vurgulayan Kartal, "İstanbulspor'u yenerek rakibimizin kaybetmesini bekleyip şampiyon olmayı hedefliyorduk. Sonuç istediğimiz gibi olmadı ama elimizden gelenin en iyisini yaptık. Maalesef saha dışında görülmeyen gizli güçleri aşamadık. Saha dışındaki görünmeyen elleri aşamadık. Hak edilen 99 gol, 99 puanı Fenerbahçe camiası hiçbir zaman unutmayacak. Bu akşam da bütün taraftarları gerçek şampiyonun kim olduğunu takdir ederek bizlere gösterdiler. Camiamızın kalplerinde gönüllerin şampiyonu olduğumuzu tüm kamuoyu gördü. Oyuncularıma vermiş olduğumuz mücadelelerinden dolayı çok teşekkür ederim." diye konuştu.

Çok istedikleri şampiyonluğa ulaşamadıkları için çok üzgün olduklarını anlatan Kartal, şöyle devam etti:

"Neden şampiyon olamadığımız net şekilde geçen hafta tescillendi. Hak ettiğimiz şampiyonluğun elimizden nasıl alındığı geçen hafta da ortaya çıktı. Taraftarlarımız gönüllerin şampiyonu oyuncularımızı tebrik etti. Desteklerinden dolayı hepsine çok teşekkür ederim. Bizim şampiyonluğu kaybetmemizle ilgili nelerin olduğu çok ortada. Taraftarlar bugün bizi neden alkışladı? Sivas'ta neden berabere kaldık, verilen penaltı. Dzeko'yu aldım bugün mesela 'sakatım, hastayım çıkartır mısın dedi' bunun için aldım. Benim yaptığım hatalarla şampiyonluğun gittiğini düşünmüyorum. Sonuca etki edecek hatalar yaptığımı düşünmüyorum."

Seneye takımın başında olup olmayacağını bilmediğini de aktaran Kartal, "Benim ve Fenerbahçe için hayırlısı ne ise o olur. Her geldiğimde iyi futbol oynattım, rekor puan aldım, istatistikleri paramparça ettik. Keşke şampiyon olabilseydik ama maalesef geçen sene Jesus'un da dediği gibi maalesef bazı şeyleri aşamıyoruz burada. Şampiyon olamadığımız için çok üzgünüm tabi. Kulüpte kalmayla gitmeyle ilgili kafamda bir matematik yok. Başkanımız ve yönetimimiz bunları değerlendirecektir. Şampiyon olamadığımız için taraftarlarımızdan çok özür diliyorum." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA / Spor

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