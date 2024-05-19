Fenerbahçe Taraftarları Galatasaray Maçı İçin Harekete Geçti
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray'a konuk olacak Fenerbahçe'de taraftarlar, maçın oynanacağı RAMS Park'a hareket etti. İstanbul Valiliği İl Spor Güvenlik Kurulu tarafından alınan karar çerçevesinde 2 bin 400 Fenerbahçeli taraftar, maçı statta takip edecek.
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray'a konuk olacak Fenerbahçe'de taraftarlar, maçın oynanacağı RAMS Park'a hareket etti.
Ülker Stadı'nın önünde erken saatlerde toplanmaya başlayan sarı-lacivertliler, önce üst aramasından geçirildi.
Taraftarlar daha sonra güvenlik önlemleri eşliğinde otobüslerle RAMS Park'a hareket etti.
İstanbul Valiliği İl Spor Güvenlik Kurulu tarafından alınan karar çerçevesinde 2 bin 400 Fenerbahçeli taraftar, maçı statta takip edecek.